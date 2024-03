Mitsubishi Xforce bản tiêu chuẩn - xe gầm cao cho khách tiết kiệm chi phí

Ghế sau có khả năng gập phẳng, mở rộng không gian để đồ, tăng tính thực dụng cho xe.

Với mức giá 599 triệu, tức tương đương Xpander AT và rẻ hơn 60 triệu so với Xpander AT Premium, Xforce là một lựa chọn đáng cân nhắc cho khách hàng muốn có một mẫu xe đích thực gầm cao, vận hành đô thị, có chất lượng và độ bền, tin cậy của Mitsubishi mà không cần quá nhiều option, không sử dụng tới 7 ghế.