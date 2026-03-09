Mitsubishi Triton bản đặc biệt giá từ 39.500 USD

MalaysiaBản đặc biệt của Triton lấy cảm hứng từ chiến thắng của hãng tại một giải đua ở châu Á năm 2025, xe sản xuất giới hạn 2.700 chiếc.

Hãng ôtô Nhật Bản Mitsubishi giới thiệu Triton Championship Edition cho thị trường Malaysia. Đây là phiên bản đặc biệt lấy cảm hứng từ chức vô địch của hãng tại giải Asia Cross Country Rally (AXCR) 2025. Triton Championship Edition có hai phiên bản, dựa trên Triton Athlete và Triton Premium.

Bản đặc biệt Championship Edition của Triton Athlete giới hạn 150 xe, ngoại thất màu đen Jet Black Mica và kèm những chi tiết trang trí ở thân xe đặc trưng. Xe lắp lốp địa hình, không chỉ nâng tầm diện mạo mà còn mang lại hiệu suất trên đường địa hình.

Ngoài ra, bản đặc biệt của Triton Athlete còn trang bị màn hình cảm ứng giải trí 9 inch (tiêu chuẩn là 7 inch), hệ thống camera 360, tựa đầu ghế trước in logo nhà vô địch AXCR. Xe lắp động cơ dầu 2,4 lít công suất 201 mã lực, mô-men xoắn cực đại 470 Nm.

Bản đặc biệt Championship Edition của Triton Premium sản xuất giới hạn 120 xe, ngoại thất màu trắng White Diamond, bộ vành thể thao màu đen 18 inch, thanh trang trí, ốp cản trước và bộ tem đặc trưng AXCR. Nội thất cũng gắn logo AXCR ở tựa đầu. Xe lắp động cơ dầu 2,4 lít công suất 182 mã lực, mô-men xoắn cực đại 430 Nm.

Theo kế hoạch, bản đặc biệt Triton Championship Edition bán ra từ ngày 13/3. Giá 39.500 USD cho bản đặc biệt của Triton Premium và 43.000 USD cho Triton Athlete. Ngoài ra, khách mua bản đặc biệt còn nhận bộ vỏ bọc chìa khóa độc quyền và một bộ decal thể thao.

Minh Vũ