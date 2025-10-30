Mitsubishi Elevance concept - SUV AWD mới của hãng Nhật

Nhật BảnMẫu xe ý tưởng ra mắt ở Japan Mobility Show có thể là cảm hứng của một mẫu xe tương lai, với dẫn động 4 bánh mới nhất.

Mitsubishi cho biết mẫu concept trang bị hệ thống hybrid cắm sạc và môtơ điện, dẫn động 4 bánh toàn thời gian với công nghệ Super-All Wheel Control (S-AWC), giúp chinh phục những chuyến off-road.

Mitsubishi Elevance concept - tiền thân SUV hybrid đi phượt Mitsubishi Elevance concept ra mắt ở Japan Mobility Show 2025. Video: Gizmodo

Đây mới chỉ là một bản concept, nhưng dường như Mitsubishi có ý định phát triển Elevance thành thực tiễn. Kiểu dáng có thể sẽ truyền cảm hứng cho một mẫu xe tương lai, như Mitsubishi Montero/Pajero 2027 sắp ra mắt, vốn đã bị bắt gặp trong các bức ảnh chụp lén khi đang chạy thử.

Đây không phải là hệ thống Mitsubishi PHEV đầu tiên, vì Outlander đã có, nhưng dường như đây là một ứng dụng mạnh mẽ hơn và tập trung vào khả năng off-road. Xe trang bị "động cơ xăng hiệu suất cao tương thích với nhiên liệu trung hòa carbon", mặc dù dung tích xi-lanh hoặc cấu hình không được đề cập. Động cơ này được kết hợp với "pin dung tích lớn" cho phép Elevance Concept hoạt động như một chiếc xe điện trên những chặng đường dài.

Hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian S-AWC sử dụng các môtơ trong bánh xe với hệ thống kiểm soát vào cua chủ động (Active Yaw Control) ở phía sau để mang lại lực kéo tối đa cho mỗi bánh. Thậm chí còn có tính năng hỗ trợ lái AI hiển thị trên hệ thống thông tin giải trí và trên vô-lăng, giúp phân tích điều kiện đường xá và xe cộ để đề xuất chế độ lái và tăng cường an toàn.

Mitsubishi Elevance concept trên sân khấu ra mắt tại Japan Mobility Show. Ảnh: PW

Nội thất nổi bật với màn hình lớn trải dài từ ghế lái sang ghế hành khách. Mitsubishi cho biết Elevance Concept có ba hàng ghế với sức chứa 6 hành khách và đủ không gian để hành lý. Thậm chí còn có thêm bếp và vòi sen, có thể biến chiếc xe ý tưởng này thành một phương tiện cắm trại sang trọng.

Japan Mobility Show 2025 diễn ra tại Tokyo trong thời gian 30/10-9/11. Sự kiện năm nay quy tụ 136 đơn vị trưng bày sản phẩm thuộc 6 hạng mục (xe con; xe thương mại; xe máy; thân xe; phụ tùng, máy móc và công cụ; liên quan đến di chuyển).

Trong đó, Tokyo Future Tour 2035 giúp khách tham quan có cơ hội nhìn thoáng qua tương lai và trải nghiệm những công nghệ cùng các cải tiến khác sẽ được ứng dụng hàng ngày trong 10 năm tới.

Trong số các đơn vị tham gia triển lãm có các nhà sản xuất ôtô lớn của Nhật Bản như Toyota, Honda, Nissan, Subaru, Mazda và Mitsubishi, cùng với các thương hiệu quốc tế như BMW, Mercedes và BYD. Triển lãm cũng quy tụ hơn 160 công ty khởi nghiệp, nhấn mạnh tầm quan trọng của ngành công nghiệp ôtô trong tương lai.

Mỹ Anh (theo Carbuzz)