Mitsubishi Destinator xuất hiện tại Việt Nam

Mẫu crossover cỡ C mới của Mitsubishi đang trong giai đoạn đăng kiểm tại Việt Nam, dự kiến bán vào cuối 2025.

Hôm 20/8, một số hình ảnh đầu tiên của Mitsubishi Destinator bản thương mại trên xe vận chuyển xuất hiện tại Việt Nam. Xe cũng bị bắt gặp ở một trường đua ở Tây Ninh (Long An cũ). Đây nhiều khả năng là những mẫu đầu tiên về nước để đăng kiểm trước khi ra mắt chính thức.

Destinator xuất hiện tại Việt Nam trang bị vô-lăng bên trái (tay lái thuận). Xe vẫn giữ nguyên thiết kế như thị trường Indonesia với tạo hình nam tính. Đèn pha LED, mặt ca-lăng theo ngôn ngữ Dynamic Shield quen thuộc đã hiện diện trên các dòng như Xpander, Xforce.

Mitsubishi Việt Nam cho biết, Destinator sẽ bán ở thị trường trong nước vào cuối năm 2025. Các thông số về trang bị, an toàn vẫn đang được giữ kín. Destinator cạnh tranh phân khúc xe gầm cao cỡ C, nơi có những đối thủ mạnh với doanh số nhất nhì phân khúc như Mazda CX-5, Ford Territory, Hyundai Tucson, Honda CR-V.

Mitsubishi Destinator bản thương mại xuất hiện tại Việt Nam Chiếc Destinator trên xe vận chuyển. Nguồn: Nguyet Nguyen

Destinator được định vị là mẫu xe chiến lược toàn cầu thứ 3 của Mitsubishi. Xe sản xuất tại Indonesia, phân phối toàn cầu với trọng tâm là thị trường Đông Nam Á.

Kích thước tổng thể dài x rộng x cao của Destinator tương ứng 4.680 x 1.840 x 1.780 mm, với trục cơ sở 2.815 mm. Bán kính quay vòng 5,4 m. Trọng lượng xe 1.495 kg.

So với mẫu xe có kích thước lớn nhất bậc nhất phân khúc C là CR-V (4.691 x 1.866 x 1.681, dài cơ sở 2.701 mm), Mitsubishi Destinator chỉ ngắn hơn một chút về chiều dài và rộng, nhưng vượt trội về chiều cao và trục cơ sở. So với các đối thủ còn lại cùng phân khúc như Tucson, CX-5, chiếc SUV mới đều nhỉnh hơn.

Tại Indonesia, Mitsubishi thiết kế bảng điều khiển trung tâm của Destinator với vật liệu mềm, trải dài liền mạch đến ốp cửa. Màn hình giải trí 12,3 inch kết hợp màn hình thông tin kỹ thuật số 8 inch. Hệ thống âm thanh Dynamic Sound Yamaha Premium với 8 loa và 4 chế độ âm thanh. Cửa sổ trời toàn cảnh và hệ thống đèn viền nội thất 64 màu. Cửa gió điều hòa riêng biệt cho hàng ghế thứ ba.

Hệ thống các tiện ích thông minh bố trí xuyên suốt khoang lái, gồm các hộc để ly ở cửa và bệ tỳ tay, bàn gập và các ngăn chứa đồ sau lưng ghế trước, dành cho máy tính bảng và các vật dụng. Mỗi hàng ghế đều có cổng sạc USB Type A và Type C. Hàng ghế giữa có thể gập 40:20:40, hàng ghế thứ ba có thể gập độc lập 50:50. Cả hai hàng ghế sau đều có thể gập phẳng hoàn toàn.

Destinator trang bị động cơ MIVEC Turbo 1.5L và hộp số CVT. Công suất xe 161 mã lực (163 ps) và mô-men xoắn cực đại 250 Nm.

Sử dụng hệ dẫn động cầu trước, Destinator vẫn kế thừa công nghệ kiểm soát 4 bánh chủ động (All-Wheel Control - AWC) của Mitsubishi. Hệ thống tích hợp nhiều cơ chế kiểm soát, bao gồm kiểm soát vào cua chủ động (AYC), điều chỉnh lực dẫn động của hai bánh trước để tăng cường hiệu suất khi vào cua; kiểm soát lực kéo để quản lý độ trượt của lốp; cũng như kiểm soát động cơ và trợ lực lái -cho phép vận hành ổn định trên mọi điều kiện đường sá.

Người lái có thể lựa chọn từ 5 chế độ lái phù hợp với các điều kiện mặt đường khác nhau gồm đường ướt, đường nhựa, bình thường, đường sỏi và đường bùn lầy.

Hệ thống treo với treo trước MacPherson và thanh dầm xoắn sau. Các mẫu xe cỡ C đều dùng treo sau đa liên kết. Về lý thuyết, thanh dầm xoắn sẽ không êm ái bằng đa liên kết, nhưng chi phí rẻ hơn. Mitsubishi cho biết ngoài việc thử nghiệm rộng rãi trên đường thử tại Nhật Bản và mô phỏng điều kiện đường sá ASEAN, hệ thống treo được tinh chỉnh liên tục tại Indonesia để mang lại trải nghiệm lái êm ái, thoải mái hơn ngay cả trên những địa hình gồ ghề.

Mẫu Destinator ra mắt tại Indonesia trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến ADAS mang tên Mitsubishi Motors Safety Sensing (MMSS). Hệ thống này bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng, hệ thống cảnh báo và giảm thiểu va chạm phía trước, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi xe, đèn pha tự động, hệ thống thông báo xe phía trước khởi hành, camera 360.

Phạm Trung