Mitsubishi Destinator - tân binh có gì để cạnh tranh?

Sau khi Outlander kết thúc vòng đời, Destinator được xem là niềm hy vọng mới của Mitsubishi ở phân khúc crossover (CUV) cỡ C. Xe nhập khẩu Indonesia, nơi sản xuất ôtô lớn nhất của hãng tại Đông Nam Á.

Ra mắt Việt Nam hôm 1/12, Mitsubishi Destinator bán ra hai phiên bản, gồm Premium (780 triệu đồng) và Ultimate (855 triệu đồng). Giá ưu đãi của Mitsubishi dành cho tân binh này trong tháng 12 lần lượt 739 triệu và 808 triệu đồng.