'Mission: Impossible 7' đứng đầu phòng vé Bắc Mỹ cuối tuần

Phần bảy "Mission: Impossible" có doanh thu cao nhất Bắc Mỹ ba ngày cuối tuần, thu 235 triệu USD toàn thế giới sau hơn hai tuần công chiếu.

Theo Hollywood Reporter, Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One (Mission: Impossible 7) thu về 56,2 triệu USD trong ba ngày cuối tuần (14-16/7) ở Bắc Mỹ. Sau 5 ngày công chiếu, phim đạt 80 triệu USD, dự kiến thu về ít nhất 90 triệu USD trong hai ngày tới. Ở phòng vé quốc tế, tác phẩm thu 155 triệu USD. Trong nước, Mission: Impossible 7 hiện thu về 37 tỷ đồng, theo thống kê của Box Office Vietnam.

Trailer 'Mission Impossible' 7 Trailer phim "Mission Impossible 7", khởi chiếu trong nước ngày 14/7. Video: CGV

Phần bảy Mission: Impossible là phim bom được đầu tư gần 300 triệu USD, chưa tính chi phí quảng cáo. Variety nhận định phần bảy không có quá nhiều sự cạnh tranh với các bom tấn khác. Trong những ngày đầu phim công chiếu, sức hút của Indiana Jones and the Dial of Destiny đã giảm, còn Barbie và Oppenheimer ra mắt sau đó hai tuần (ngày 21/7).

Ngoài ra, tên tuổi của Tom Cruise cũng giúp phần bảy ăn khách. Sau thành công của Top Gun: Maverick (thu 1,4 tỷ USD) hồi hè năm ngoái, tài tử một lần nữa khẳng định tên tuổi trong tác phẩm mới. Các bài phê bình tích cực, kết hợp hiệu ứng truyền miệng của khán giả đã thu hút công chúng tới rạp.

Thống kê của Hollywood Reporter cho thấy 22% tổng số người mua vé ở độ tuổi 55 trở lên. Tác phẩm được khán giả cho điểm A trên CinemaScore, 96% độ "tươi trên Rotten Tomatoes. Vì thế, phim có khả năng trụ vững trong bảng xếp hạng phòng vé mùa hè.

Tom Cruise trong một cảnh phim "Mission: Impossible 7". Ảnh: Paramount Pictures

Hiện, phim có doanh thu tương tự Indiana Jones and the Dial of Destiny, đạt khoảng 60 triệu USD vào cuối tuần truyền thống và thu về 84 triệu USD trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh Mỹ. Tuy nhiên, Indiana Jones 5 lại không được khán giả đón nhận tích cực, doanh thu giảm nhiều, hiện đạt 136 triệu USD ở Mỹ và 302 triệu USD toàn cầu.

Để tránh số phận tương tự, Mission: Impossible 7 cần phải có doanh thu cao ở quốc tế. David A. Gross, giám đốc điều hành công ty tư vấn phim Franchise Entertainment Research nói mức doanh thu mở màn ở Mỹ trong thời điểm này gần như ở mức trung bình đối với một phim hành động bom tấn. Vì thế, tác phẩm phụ thuộc nhiều vào thị trường nước ngoài. Các phần phim của thương hiệu có xu hướng kiếm được khoảng 70% tổng doanh thu tại phòng vé quốc tế. Điều này sẽ giúp bù đắp lợi nhuận ở Bắc Mỹ.

Phần bảy do Christopher McQuarrie đạo diễn, nối tiếp các sự kiện của Mission: Impossible - Fallout (2018), trong đó Ethan Hunt (Tom Cruise đóng) và nhóm đặc vụ IMF phải truy tìm loại vũ khí mới đe dọa toàn cầu, trước khi nó rơi vào tay kẻ xấu. Đối mặt với một kẻ thù bí ẩn, Ethan buộc phải cân nhắc không có gì quan trọng hơn nhiệm vụ của anh, kể cả mạng sống của người thân.

Trong bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Bắc Mỹ ba ngày cuối tuần, Sound of Freedom xếp thứ hai, đạt 25 triệu USD. Insidious: The Red Door rơi xuống vị trí thứ ba với 13 triệu USD và Indiana Jones and the Dial of Destiny xếp thứ tư, có doanh thu 12 triệu USD.

Quế Chi