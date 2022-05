Miss Grand Vietnam tổ chức vào tháng 9

Cuộc thi Miss Grand Vietnam lần đầu tổ chức, tìm đại diện kế nhiệm Thùy Tiên ở Miss Grand International 2022.

Ngày 11/5, bà Phạm Kim Dung - giám đốc công ty Sen Vàng, đơn vị nắm bản quyền chương trình ở trong nước - cho biết, Miss Grand Vietnam, diễn ra từ ngày 5 đến 25/9, sẽ bám sát format của cuộc thi quốc tế. Thí sinh thắng giải bình chọn vào thẳng Top 10. Họ tham gia phần thi hùng biện để chọn ra Top 5. Sau phần thi ứng xử, giám khảo chọn Top 2, tiếp tục đặt câu hỏi để thí sinh thể hiện bản lĩnh trước khi đưa ra kết quả chung cuộc.

Thí sinh chiến thắng dự kiến kế nhiệm hoa hậu Thùy Tiên, để thi Miss Grand International 2022, diễn ra ở Indonesia vào tháng 10. Các năm trước, người đẹp đi thi cuộc này được chọn từ Top 3 Hoa hậu Việt Nam, Miss World Vietnam.

Bà Phạm Kim Dung (phải) và Á hậu Ngọc Thảo (trái) trao vương miện cho Thùy Tiên trong ngày công bố cô là thí sinh Việt Nam ở Miss Grand International 2021. Ảnh: Sen Vàng

Miss Grand Vietnam còn trao các giải thưởng phụ, gồm Best Evening Gown (Trang phục dạ hội đẹp nhất), Best Introduction (Phần giới thiệu hay nhất), Best National Costume (Trang phục dân tộc đẹp nhất)... Top 5 chung cuộc đều có danh hiệu kèm vương miện.

Hiện ban tổ chức chưa công bố địa điểm tổ chức, thành phần giám khảo. Cuộc thi diễn ra trong 20 ngày, quay dưới dạng truyền hình thực tế, phát sóng online theo tập trước khi tổ chức đêm chung kết. Ban tổ chức dự kiến mời Chủ tịch và Phó chủ tịch Miss Grand International - ông Nawat và bà Teresa dự đêm thi cuối, đảm nhận vai trò cố vấn, cùng ban giám khảo tìm ra người đẹp đăng quang.

Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (Miss Grand International) là sân chơi sắc đẹp thường niên, do ông Nawat Itsaragrisil (từng giữ chức giám đốc Miss Thailand World) sáng lập và điều hành từ năm 2013, trụ sở ở Thái Lan. Sân chơi này thu hút thí sinh thế giới, được đánh giá thuộc Top 6 cuộc thi nhan sắc lớn nhất hành tinh, cùng Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Trái đất, Hoa hậu Quốc tế và Hoa hậu Siêu quốc gia.

Thí sinh Việt Nam ở cuộc thi những năm gần đây gồm Huyền My (Top 10), Phương Nga (Top 10), Kiều Loan (Top 10), Ngọc Thảo (Top 20)... Năm 2021, tại Thái Lan,Nguyễn Thúc Thùy Tiên đoạt vương miện.

Thùy Tiên đăng quang Miss Grand 2021 Khoảnh khắc Thùy Tiên đăng quang Miss Grand International 2021. Video: MGI

Tân Cao