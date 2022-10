Miss Grand International chọn á hậu mới

Tổ chức Miss Grand International chọn Roberta Angela Tamondong (Philippines) làm á hậu 5, thay người đẹp Mauritius đã bỏ danh hiệu.

Tối 30/10, ban tổ chức cuộc thi đăng video nhìn lại quá trình thi của Roberta Angela Tamondong, kèm thông báo: "Roberta Angela Tamondong - Hoa hậu Hòa Bình Philippines 2022 - là á hậu 5 mới của Miss Grand International năm nay. Cô ấy cũng vào top 10 và thực hiện nhiệm vụ của mình trong một năm". Ban tổ chức không nói thêm về lý do chọn người đẹp.

Miss Grand International 2022 chọn á hậu mới Roberta Angela Tamondong trong video thông báo của Miss Grand International. Video: MGI

Roberta Angela Tamondong 19 tuổi, cao 1,75 mét, từng nhiều lần thi nhan sắc ở quê nhà. Cô là Miss Teen Tourism Philippines 2019, á hậu Miss Bikini Philippines 2019, Miss Eco Teen International 2022, á hậu 1 Miss World Philippines 2020. Trong chung kết ngày 25/10, cô dừng chân ở top 20 cùng Đoàn Thiên Ân và các cô gái của Cộng hòa Czech, Puerto Rico, Thái Lan, Tây Ban Nha, Indonesia, Brazil, Colombia, Venezuela, Campuchia.

Hình thể Roberta Angela Tamondong. Ảnh: MGI

Trước đó, ngày 28/10, ban tổ chức thông báo Yuvna Rinishta của Mauritius thôi giữ danh hiệu á hậu 5 vì các điều khoản liên quan đến hợp đồng, cho biết sẽ chọn người mới. Ở chung kết, cô được đặc cách vào top 10 nhờ thắng giải bình chọn của người hâm mộ.

Để kỷ niệm 10 năm cuộc thi, ban tổ chức chọn một hoa hậu, bốn giải á hậu. Năm người đẹp còn lại trong top 10 đồng hạng á hậu 5, đều có vương miện.

Miss Grand International năm nay vướng nhiều tai tiếng Sau khi Đoàn Thiên Ân trượt top 10, người hâm mộ liên tục bỏ cập nhật trang Instagram của đơn vị tổ chức, khiến trang này giảm từ hơn sau triệu xuống còn bốn triệu người theo dõi. Ông Nawat Itsaragrisil - Chủ tịch cuộc thi - sau đó livestream nói lý do Thiên An trượt top 10 do ngoại hình không chuẩn, vòng phỏng vấn kín đạt 0 điểm, quá chậm chạp... Nhận xét của người đứng đầu sân chơi nhan sắc khiến fan sắc đẹp Việt bức xúc, thậm chí cho rằng lời lẽ của ông có sắc thái "body shaming" (miệt thị về ngoại hình).

Đoàn Thiên Ân: 'Tôi không chậm chạp như Chủ tịch Miss Grand chê' Đoàn Thiên Ân khóc khi tâm sự về cuộc thi Miss Grand International 2022. Video: Tân Cao, Thịnh Khang

Tiếp đó, thí sinh Nam Phi - Lu Juan Mzyk - tố cáo bị bào mòn sức khỏe đến nỗi phải nhập viện trước đêm thi cuối, đồng thời bị xâm phạm quyền riêng tư khi hình ảnh nằm trên giường bệnh bị phát tán.

Tổ chức Miss Grand International cũng mất điểm khi công kích cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lộ liễu. Trong video phát ở chung kết, hình hiệu chữ MU (Miss Universe) bị chữ MGI đá văng. Ông Nawat từng nhiều lần tỏ thái độ, chê Hoa hậu Hoàn vũ là sân chơi hết thời.

Trong livestream ngày 29/10, Thùy Tiên cho biết buồn vì kết thúc nhiệm kỳ giữa nhiều ồn ào. Cô làm việc không ngừng nghỉ hơn 300 ngày qua, đi qua 12 nước thực hiện nhiều dự án từ thiện, trở thành gương mặt đắt show quảng cáo.

Trong quá khứ, Miss Grand International cũng xảy ra ồn ào về thí sinh. Năm 2015, ban tổ chức tước danh hiệu của hoa hậu Anea García vì không đạt thỏa thuận về quyền lợi trong nhiệm kỳ. Á hậu 1 Claire Parker được chọn thay thế nhưng cũng bị tước vương miện khi quyết định thi Miss Universe năm 2019.

Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (Miss Grand International) là sân chơi sắc đẹp thường niên, do ông Nawat Itsaragrisil (từng giữ chức giám đốc Miss Thailand World) sáng lập và điều hành từ năm 2013, trụ sở ở Thái Lan. Miss Grand International được đánh giá thuộc Top 6 cuộc thi nhan sắc lớn nhất hành tinh, cùng Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Trái đất, Hoa hậu Quốc tế và Hoa hậu Siêu quốc gia.

Thanh Thanh