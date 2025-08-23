Miss Cosmo 2024 trình diễn 'Girl on Fire'

Sau đăng quang Miss Cosmo hồi tháng 10 ở TP HCM, Ketut Permata Juliastrid cùng Á hậu Mook Karnruethai Tassabut (trái), người Thái Lan, tham gia nhiều hoạt động giải trí, quảng bá văn hóa, triển khai nhiều dự án cộng đồng tại Việt Nam và thế giới. Cô nói: "Sân chơi đã cho tôi nhiều trải nghiệm quý giá để trưởng thành hơn. Hơn hết, tôi yêu Việt Nam, xem đây là quê hương thứ hai".

Cô cho biết mong chờ để trao vương miện cho tân hoa hậu, kèm lời nhắn đến các thí sinh mùa thi mới: "Bạn hãy tập trung vào bản thân để tỏa sáng nhất".