Miss Cosmo 2024 trình diễn 'Girl on Fire'

Cô tham dự họp báo cùng hàng chục hoa hậu, á hậu quốc tế, ngày 22/8. Ketut Permata Juliastrid mở màn chương trình với bản mashup Into the Cosmo - ca khúc chủ đề cuộc thi và Girl on Fire - hit của ca sĩ người Mỹ Alicia Keys (phát hành năm 2012).
Màn trình diễn của Ketut Permata Juliastrid.
Mỹ nhân cùng các vũ công dàn dựng màn thay váy ngay trên sân khấu, tạo bất ngờ cho khán giả. Fan chia sẻ tiết mục của cô trên các diễn đàn sắc đẹp, dành lời khen giọng hát và phong cách của cô.
Sau đăng quang Miss Cosmo hồi tháng 10 ở TP HCM, Ketut Permata Juliastrid cùng Á hậu Mook Karnruethai Tassabut (trái), người Thái Lan, tham gia nhiều hoạt động giải trí, quảng bá văn hóa, triển khai nhiều dự án cộng đồng tại Việt Nam và thế giới. Cô nói: "Sân chơi đã cho tôi nhiều trải nghiệm quý giá để trưởng thành hơn. Hơn hết, tôi yêu Việt Nam, xem đây là quê hương thứ hai".
Cô cho biết mong chờ để trao vương miện cho tân hoa hậu, kèm lời nhắn đến các thí sinh mùa thi mới: "Bạn hãy tập trung vào bản thân để tỏa sáng nhất".
Sắc vóc Miss Cosmo 2024 tại hậu trường.
Ketut Permata Juliastrid Sari, 22 tuổi, cao 1,73 m, từng đoạt á hậu 2 Puteri Indonesia 2024 trước khi là mỹ nhân đầu tiên thắng Miss Cosmo. Hoa hậu đang theo học ngành Thiết kế thời trang, đồng thời là người mẫu chuyên nghiệp tại quê nhà.
Ban tổ chức chào đón 14 thí sinh, cùng các giám đốc quốc gia giữ bản quyền cuộc thi, đến Việt Nam dự sự kiện. Những ngày qua, họ tham gia nhiều hoạt động, trải nghiệm sông nước miệt vườn miền Tây.
Thí sinh Panama - Italy Johan Peñaloza Mora - diện đầm xuyên thấu tôn vai trần.
Người đẹp Cuba mặc cắt xẻ trên thảm đỏ.
Thí sinh Việt Nam là Nguyễn Hoàng Phương Linh (trái) - đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam hồi tháng 6. Cô chụp ảnh cùng Hoa hậu Xuân Hạnh (giữa) và Á hậu Cẩm Ly ở sự kiện.
Miss Cosmo do ban tổ chức trong nước thực hiện, hướng đến mục tiêu tìm kiếm cô gái hiện đại, có sức ảnh hưởng. Ban tổ chức chọn chủ đề Rising Dragon, lấy cảm hứng từ hình tượng rồng và tinh thần con Rồng cháu Tiên của người Việt. Ông Trần Việt Bảo Hoàng - trưởng ban tổ chức - cho biết hơn 80 thí sinh thế giới sẽ tham gia cuộc thi. Chung kết diễn ra ngoài trời tại Công viên Sáng tạo, TP HCM vào ngày 20/12 với sức chứa khoảng 20.000 khán giả. AXN - kênh giải trí tổng hợp sẽ phát sóng toàn cầu chương trình.
Trailer giới thiệu cuộc thi mùa thứ hai.
Theo format công bố, giám khảo lần lượt chọn top 21 (trình diễn áo tắm), top 10 (dạ hội), top 5 (ứng xử). Hai thí sinh cuối cùng sẽ có thêm màn thuyết trình để chọn ra hoa hậu giành vương miện và phần thưởng 100.000 USD tiền mặt.
Sân chơi năm nay còn có điểm mới như lần đầu đưa pickleball, golf vào phần thi Thể thao (Sports experience). Ban tổ chức rút gọn lịch trình để đảm bảo sức khỏe thí sinh nhưng vẫn duy trì các hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch tại Huế, Lâm Đồng, Tây Ninh, TP HCM. Ngoài ra còn các nội dung mang màu sắc giải trí kết hợp âm nhạc như Hello Cosmo from Vietnam, Best of Vietnam (Tinh hoa Việt Nam), Carnival costume (Trang phục lễ hội), Green summit (Hội nghị xanh).
Tân Cao
Ảnh, video: Ban tổ chức cung cấp