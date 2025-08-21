Dàn hoa hậu quốc tế trải nghiệm sông nước miệt vườn

Chotinapa Kaewjariun - Miss Cosmo Thailand 2025 - nói từ lâu đã biết đến nhiều nét văn hóa của Việt Nam thông qua sách, phương tiện truyền thông, đến nay mới có cơ hội trải nghiệm. "Ngoài áo bà ba, tôi rất thích mặc áo dài", cô nói.