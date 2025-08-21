Dàn hoa hậu quốc tế trải nghiệm sông nước miệt vườn

14 người đẹp đến Việt Nam những ngày qua, tham gia nhiều hoạt động thuộc khuôn khổ cuộc thi Miss Cosmo 2025. Ngày 20/8, họ đến Vĩnh Long (Bến Tre cũ) trải nghiệm cuộc sống cùng người dân, khám phá nét văn hóa miền sông nước.
Các mỹ nhân mặc trang phục kết hợp phụ kiện đặc trưng của phụ nữ vùng Tây Nam Bộ.
Các hoa hậu tạo không khí tươi vui trong chuyến du lịch.
Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 Nguyễn Hoàng Phương Linh (trái) hóa hướng dẫn viên, giới thiệu cảnh đẹp, sinh hoạt của người miền Tây tới bạn bè quốc tế.
Chotinapa Kaewjariun - Miss Cosmo Thailand 2025 - nói từ lâu đã biết đến nhiều nét văn hóa của Việt Nam thông qua sách, phương tiện truyền thông, đến nay mới có cơ hội trải nghiệm. "Ngoài áo bà ba, tôi rất thích mặc áo dài", cô nói.
Người đẹp Mehta Vipra, người Ấn Độ, ngồi thuyền uống dừa - đặc sản của vùng đất.
Các mỹ nhân sau đó di chuyển đến những khu sinh thái, khám phá vườn trái cây.
Từ trái qua gồm hoa hậu của Philippines, Thái Lan, Myanmar tạo dáng bên những chiếc túi làm thủ công từ quả dừa khô.
Thí sinh Panama - Italy Johan Peñaloza Mora - cho biết ấn tượng với khung cảnh của các rặng dừa nước.
Hầu hết người đẹp cho biết ấn tượng về khung cảnh thanh bình, con người Việt Nam thân thiện, hiếu khách.
Các hoa hậu hát trong chuyến tham quan.
Họ theo dõi các nghệ nhân làm các món bánh truyền thống như da lợn, bò thốt nốt, tằm bì.
Họ còn trực tiếp xem quy trình sản xuất kẹo dừa - đặc sản của địa phương, sau đó tự tay thực hiện khâu đóng gói.
Myint Myat Moe - Miss Cosmo Myanmar 2025 - nói đã mua kẹo về làm quà cho người thân, bạn bè.
Sau chuỗi trải nghiệm miền Tây Nam Bộ, các người đẹp quay lại TP HCM tham dự họp báo khởi động mùa giải mới.
Miss Cosmo là sân chơi nhan sắc do ban tổ chức trong nước thực hiện, hướng đến mục tiêu tìm kiếm cô gái hiện đại, có sức ảnh hưởng. Trong mùa đầu tiên, sân chơi thu hút 56 thí sinh khắp nơi trên thế giới. Ketut Permata Juliastrid Sari, 21 tuổi, người Indonesia, đăng quang cuộc thi hồi tháng 10/2024.
Theo ban tổ chức, mùa hai sẽ diễn ra cuối năm, dự kiến hơn 80 thí sinh tham gia. Thí sinh Việt Nam là Nguyễn Hoàng Phương Linh - đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam hồi tháng 6.
Tân Cao
Ảnh: Sang Đào