Minh Tú: 'Tôi không tiêu xài tiền của chồng'

Ngày 13/4, Minh Tú kỷ niệm một năm ngày cưới bên ông xã người Đức - doanh nhân Christopher. Dịp này, người đẹp nói về cuộc sống và mong ước trong hôn nhân.

- Sau lập gia đình, cuộc sống của chị có những thay đổi nào?

- Vợ chồng tôi bước vào hôn nhân với tinh thần vui vẻ. Cả hai thay đổi nhiều về suy nghĩ, cách nhìn nhận cuộc sống, biết chia sẻ, thấu hiểu bạn đời nhiều hơn. Chúng tôi luôn đặt sự nghiêm túc, tâm huyết vào từng việc dù là nhỏ nhất. Riêng tôi tự thấy mình trưởng thành hơn, làm gì cũng đặt gia đình nhỏ lên đầu.

Tôi dành nhiều thời gian để chăm sóc chồng, học cách tạo năng lượng vui vẻ trong nhà. Tôi luôn thấy mình may mắn vì cưới được Chris. Trước đây, anh thường xuyên đi công tác, mỗi lần kéo dài hơn cả tháng. Tuy nhiên, sau đám cưới, tần suất xa nhà của ông xã ít hơn vì không muốn vợ ở nhà một mình. Mỗi khi xa nhau, anh luôn chủ động gọi điện về để hỏi thăm tôi đi làm có mệt không hay ăn uống đúng bữa chưa. Dịp lễ Tình nhân vừa rồi, anh ở một đất nước khác nhưng không quên đặt hoa tặng vợ. Khi trở về, anh sắp xếp một buổi tối lãng mạn để bù đắp cho tôi.

Chúng tôi cố gắng sắp xếp lịch trình để mỗi cuối tuần có thể cùng nhau nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, dạo phố hoặc đi du lịch. Tôi thích tận hưởng không gian riêng vì lúc đó vợ chồng cùng trò chuyện, lên kế hoạch cho tương lai.

- Với chị, điều quan trọng nhất trong hôn nhân là gì?

- Cuộc sống vợ chồng khó tránh khỏi xung đột hay mâu thuẫn, gia đình tôi không ngoại lệ. Khi bất đồng quan điểm, nhiều người thường có xu hướng đưa ra lý lẽ, bảo vệ chính kiến, dẫn đến cãi vã. Với tình huống này, vợ chồng tôi chọn cách lắng nghe nhau trước. Anh Chris thường để tôi nói ra hết mọi cảm xúc, nhất là lúc vợ giận dữ, nóng tính. Khi căng thẳng lắng xuống, ai cũng có sự bình tĩnh, chúng tôi dần gỡ bỏ khúc mắc cho nhau.

Ngoài ra, nếu một trong hai mắc sai sót thì sự bao dung là nên có, miễn không đi quá giới hạn cho phép. Tôi cho rằng nếu vợ chồng biết nhường nhịn, mọi sóng gió sẽ qua và tình yêu sẽ luôn tươi mới.

Anh Chris sống ở nước ngoài nhiều năm nên tư tưởng rất bình đẳng, văn minh. Tôi cũng thích tinh thần đó nên trong nhà không có chuyện "ai trên cơ ai" hay "ai là nóc nhà". Trước khi kết hôn, tôi và chồng đều có sự nghiệp, công ty riêng, thu nhập ổn định. Nhiều năm qua, tôi đều tự chủ về tài chính. Do đó, khi sống chung, cả hai thoải mái trong việc chi tiêu cho nhu cầu cá nhân.

Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ vô tư xài tiền chồng làm ra hay mặc định "tiền anh là tiền em". Về phí sinh hoạt gia đình, chúng tôi không quy trách nhiệm cho bên nào mà để mỗi người tự ý thức. Với khoản tiền lớn kiểu đầu tư sinh lời, chúng tôi bàn bạc rồi "góp lửa thổi cơm chung".

- Chị thích nghi với công việc nội trợ, quán xuyến nhà cửa ra sao?

- Nhìn vẻ ngoài, nhiều người nhận xét tôi phóng khoáng, hiện đại. Tuy nhiên, tôi vẫn giữ nét truyền thống của người phụ nữ như thích chăm sóc gia đình, nấu nướng, coi trọng không khí bên mâm cơm cùng người thân.

Nhờ làm vợ, tôi thay đổi một số thói quen như hay đi chợ, vào bếp. Anh Chris không giỏi tiếng Việt nên tôi đứng ra lo những việc trong nhà như trao đổi với thợ điện, sửa ống nước, nhân viên kỹ thuật, lắp ráp đồ dùng sinh hoạt. Nhờ vậy, tôi có thêm kiến thức, kinh nghiệm với lĩnh vực mà trước đó chưa bao giờ biết đến.

Ông xã chưa từng yêu cầu hay nói mong đợi về khả năng nữ công gia chánh ở tôi. Bữa cơm của gia đình tôi không nhất thiết phải có món đắt tiền, quan trọng là tâm huyết của người nấu đặt vào. Qua những gì bản thân thể hiện, tôi thấy anh vui, có lúc tỏ ra bất ngờ. Thỉnh thoảng, Chris chủ động vào bếp, cùng tôi chế biến món mà cả hai yêu thích.

- Chris ghi điểm thế nào trong mắt gia đình chị?

- Mẹ tôi không nói chuyện nhiều với Chris do bất đồng ngôn ngữ, tuy nhiên họ trao đổi mọi thứ qua ánh mắt, ngôn ngữ hình thể. Trước khi làm đám cưới, mẹ từng nhiều lần khuyên tôi cần trân trọng mối quan hệ, nên chọn Chris làm chồng vì cảm nhận anh là người tốt. Ba tôi trước khi qua đời cũng khẳng định Chris là con rể quý của ông.

Vợ chồng tôi ở riêng nhưng Chris luôn dành thời gian để đưa tôi về thăm mẹ vào cuối tuần, cùng ăn bữa cơm đoàn viên. Đầu năm, Chris lần đầu đón Tết truyền thống khi làm rể Việt Nam. Anh thích ứng văn hóa cũng như mọi tập tục khá nhanh, thậm chí là yêu thích.

Từ khi bước vào hôn nhân, anh vẫn giữ sự chân thành, sâu sắc - điều chinh phục tôi trong nhiều năm gắn bó. Một thói quen chưa bao giờ quên của anh là luôn đặt đầu giường một ly nước lọc cho vợ vào mỗi sáng. Với tôi, đó không chỉ là hành động quan tâm mà là sự tỉ mỉ. Ngoài ra, Chris luôn lắng nghe, thấu hiểu mong muốn của vợ, ủng hộ tuyệt đối công việc showbiz mà tôi đang theo đuổi.

- Chị quan tâm gia đình chồng theo cách nào?

- Năm qua, tôi sắp xếp về Đức thăm họ hàng của anh được hai lần. Tôi thích cảm giác chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi như tự tay chọn quà để tặng các thành viên. Đến nay, tôi luôn xem họ giống người thân ruột thịt. Ngày trước, sức khỏe của bố mẹ Chris không tốt lắm nhưng gần đây đã cải thiện nên vợ chồng tôi cũng yên tâm phần nào.

Tôi không phải làm dâu, tuy nhiên mỗi điều tích cực mà bản thân đang thay đổi đều nhờ học hỏi bố mẹ, anh chị bên chồng. Mỗi lần trò chuyện, họ nhắc vợ chồng tôi phải biết tôn trọng, nhường nhịn nhau thì mối quan hệ mới lâu dài. Tôi lấy chuyện tình gắn bó hàng chục năm của bố mẹ chồng để làm gương.

Đến nay, mẹ tôi và bố mẹ chồng chưa gặp mặt trực tiếp do khoảng cách địa lý, cũng như sức khỏe tuổi già. Tôi mong một ngày nào đó sẽ tổ chức được cuộc gặp gỡ để gắn kết tình cảm thông gia.

- Điều chị mong ước nhất trong cuộc sống hiện tại?

- Thật lòng, tôi mong mỏi gia đình sẽ có thêm thành viên mới. Tôi hiểu con cái sẽ giúp vợ chồng ngày càng gắn kết, tình cảm trở nên sâu sắc hơn. Dù thế, vợ chồng tôi không áp lực, cứ để mọi thứ tùy duyên.

Anh Chris chưa bao giờ khiến tôi phải bận lòng hay suy nghĩ nhiều về chuyện này. Thời gian qua, tôi cố gắng cải thiện sức khỏe, cân bằng công việc để có tinh thần thoải mái nhất.

Với tôi, việc người thân khỏe mạnh, bình an như hiện tại đã là điều mãn nguyện. Sau khi bố mất vào năm 2023, tôi càng ý thức rõ việc trân trọng mọi khoảnh khắc bên gia đình.

Minh Tú, 34 tuổi, quê TP HCM, từng giành giải bạc Siêu mẫu Việt Nam 2013. Năm 2017, cô đoạt Á quân Asia's Next Top Model, trở thành huấn luyện viên The Face Việt Nam, giám khảo The Look Việt Nam. Năm 2018, người đẹp đoạt danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á. Năm 2020, cô làm huấn luyện viên Asia's Next Top Model. Minh Tú còn lấn sân diễn xuất qua các phim như Hoa hậu giang hồ (2019), Bố già (2021), Người tình (2022).

Christopher hơn Minh Tú 10 tuổi, là doanh nhân làm việc ở nhiều nước châu Á trong 15 năm qua. Họ quen nhau 12 năm, công khai mối quan hệ năm 2021 trước khi về chung một nhà.