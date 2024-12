Minh Tú thử trang phục cho 'Ngôi sao của năm'

Người mẫu Minh Tú 33 tuổi, quê TP HCM, từng giành giải bạc Siêu mẫu Việt Nam 2013. Năm 2017, cô đoạt Á quân Asia's Next Top Model, trở thành huấn luyện viên The Face Việt Nam, giám khảo The Look Việt Nam. Năm 2018, người đẹp đoạt danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á. Năm 2020, cô làm huấn luyện viên Asia's Next Top Model. Hồi tháng 1, cô kỷ niệm chặng đường 10 năm làm nghề. Minh Tú còn lấn sân diễn xuất qua các phim như Hoa hậu giang hồ (2019), Bố già (2021), Người tình (2022).

Nhà thiết kế Phan Đăng Hoàng 24 tuổi, quê Nghệ An, được biết tới với loạt tranh chân dung nghệ sĩ Việt. Anh từng nhận học bổng tài năng chuyên ngành thiết kế thời trang của Đại học Nouva Accademia Di Belle Arti (NABA) năm 2018 và tốt nghiệp bằng xuất sắc. Anh từng giới thiệu các bộ sưu tập như A Dose Of Yoy, La Peinture (Bức họa). Tổng biên tập Vogue Mỹ Anna Wintour và siêu mẫu Naomi Campbell từng đến xem buổi giới thiệu Quintessence tổ chức tại Italy hồi tháng 9/2021. Hồi tháng 9, Phan Đăng Hoàng gây chú ý khi ra mắt BST Ceramic ở Milan Fashion Week 2025.