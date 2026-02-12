Minh Tú: 'Tai nạn giúp tôi nhận ra sự vô thường'

Người mẫu Minh Tú nói việc bị tai nạn dập xương, phải ngừng công việc một thời gian khiến cô thấm thía sự vô thường, trân quý sự bình an.

Năm qua, Minh Tú gặp nhiều biến cố về sức khỏe, phải gác công việc để chữa trị hiện phục hồi. Đón năm Bính Ngọ 2026, người mẫu 34 tuổi nói về những thay đổi trong cuộc sống và dự định.

- Năm nay vợ chồng chị đón Tết ra sao?

- Tết này tôi và ông xã Christopher ở nhà đón giao thừa cùng nhau. Sau đó, chúng tôi sẽ về thăm gia đình, họ hàng, đi chùa thắp hương cho ông bà. Nhà tôi ngay gần nhà mẹ, nên việc chạy qua chạy lại rất thường xuyên. Sau ngày mùng Một, gia đình tôi sẽ mở cửa chào đón bạn bè thân thiết đến chúc Tết, cùng uống trà ăn mứt, ôn lại chuyện vui buồn năm cũ. Tết ở TP HCM không quá rộn ràng như ở quê xa nhưng vẫn có một vài hoạt động như thế.

Anh Chris làm việc cho công ty nước ngoài nên lịch khác với Tết Việt Nam. Chúng tôi đang cố gắng sắp xếp, nếu tranh thủ nghỉ được vài ngày sẽ đi biển Nha Trang, Đà Nẵng và Phú Quốc.

Minh Tú quê ở TP HCM, giành giải bạc Siêu mẫu Việt Nam 2013, Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á 2018. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Chị trải qua một năm như thế nào trong công việc và đời sống riêng?

- 2025 là một năm có nhiều biến động, sức khỏe của tôi gặp rất nhiều thử thách. Tháng 8, khi tham gia chương trình Sao nhập ngũ, tôi bị đứt dây chằng, rách sụn chêm, dập xương đầu gối, tràn dịch khớp gối buộc phải phẫu thuật và dừng công việc.

Vì tai nạn này, tôi còn bỏ lỡ nhiều cơ hội công việc, tiếc nhất là phải lỡ hẹn với các show thời trang của các nhà thiết kế. Tôi không thể catwalk với đôi chân khập khiễng. Việc điều trị kéo dài, từ mổ, dưỡng thương đến việc tập vật lý trị liệu mỗi ngày để phục hồi khiến tôi mất rất nhiều thời gian.

Lúc đầu, tôi rất buồn và sốc, không ngờ chấn thương của mình nghiêm trọng đến vậy. Tôi là kiểu người năng động, không thể ngồi yên một chỗ, thích chơi thể thao, ra đường. Vậy mà đùng cái, tôi phải bó chân, nằm yên trên giường nên rất khó chịu. Sau đó được sự động viên của chồng, gia đình, bạn bè, tôi cố gắng vượt qua, nghiêm túc tuân thủ theo lịch trình và phác đồ điều trị của bác sĩ để hồi phục nhanh nhất có thể.

Chồng đưa Minh Tú vào viện điều trị sau khi cô bị chấn thương. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Chị rút ra được điều gì sau biến cố này?

- Trong cái rủi cũng có cái may mắn. Việc chấn thương lần này giúp tôi có thời gian dành cho bản thân nhiều hơn. Tôi bắt đầu biết lắng nghe những thay đổi của cơ thể mình khi bước vào giai đoạn tiến gần đến tuổi 40. Khi được nằm tĩnh lặng trên giường, tôi có nhiều thời gian để suy nghĩ, nhắc mình phải dần chấp nhận một sự thật là không phải mọi thứ, mọi kế hoạch của mình đều diễn ra theo đúng ý. Tôi nhận ra những chuyển biến vô thường của đời sống này và cái tôi cần là tập thích nghi, thay đổi. Thay đổi để có thể làm tốt nhất với tình hình mới, thay đổi để thoát ra sự tiêu cực.

Trong đạo Phật có một câu rất hay, đó là "vạn sự tùy duyên". Tất cả đều là duyên, nên tôi dần dần chấp nhận những thứ không suôn sẻ cứ dồn dập đến với mình. Những bài học rất đắt giá, phải đánh đổi bằng thời gian, tiền bạc, sức khỏe. Tôi tin vào Phật pháp, tin vào những duyên khởi. Khi bắt đầu biết chấp nhận và thích nghi, tự khắc mọi thứ sẽ bình an, hạnh phúc. Tích cực làm nhiều việc thiện, việc lành cũng giúp tôi có được sự an lành hơn.

Biến cố cũng khiến tôi quan tâm, chăm sóc gia đình nhiều hơn, có thời gian để học, đọc sách, sản xuất nội dung. Trước đây, cuối tuần tôi rất bận. Từ khi dưỡng bệnh, thứ bảy chủ nhật nào vợ chồng cũng dành trọn thời gian cho nhau.

- Chồng trở thành điểm tựa tinh thần cho chị như thế nào trong giai đoạn khó khăn?

- Tôi may mắn khi có được ông xã chân thành, tử tế. Không phải bây giờ anh Chris mới là bờ vai cho tôi nương tựa đâu. Hồi chưa kết hôn, mỗi khi tôi gặp vấn đề về sức khỏe, anh đều quan tâm động viên rất nhiều. Tôi biết mình đã chọn đúng người.

Sau khi mổ, tôi nằm một chỗ, mọi sinh hoạt của tôi đều nhờ anh chăm lo. Mỗi ngày, anh nấu súp, cá hồi để bồi bổ cho tôi. Ba buổi mỗi tuần, anh đưa tôi đến trung tâm vật lý trị liệu. Bị bệnh, đi lại khó khăn khiến tôi đôi lúc cục tính, nhưng anh biết ý, trêu đùa và dỗ dành nên mọi sự cũng đâu vào đó. Trước đây, tính tôi đàn ông lắm, khi có chồng rồi tôi trở nên nhẹ nhàng, nũng nịu nhiều hơn.

Tôi nghĩ rằng khi đã thành vợ thành chồng, mọi thứ tốt xấu, khó khăn, vất vả cả hai đều phải chia sẻ, giúp đỡ nhau. Tôi và anh may mắn luôn giữ được lửa yêu thương, ngọt ngào, lãng mạn. Đó cũng là động lực để cả hai vun vén cho tổ ấm nhỏ của mình. Chúng tôi giữ nguyên tắc khi trận cãi vã sắp bùng nổ, cả hai phải im lặng và rời đi làm việc khác để mọi chuyện tự lắng xuống. Sau đó, chúng tôi vẫn sẽ đi ăn, dắt chó đi dạo, mua sắm cùng nhau, rồi chờ thời điểm thích hợp để giải thích.

Minh Tú bên ông xã trong các chuyến du lịch Christopher đưa đón, hỗ trợ Minh Tú sau ca phẫu thuật đứt dây chằng. Video: Nhân vật cung cấp

- Sau một năm sóng gió, chị mong đợi điều gì ở 2026?

- Tôi mong ai nấy đều khỏe mạnh, bình an. Nếu gia đình tôi có thêm thành viên mới thì đó sẽ là niềm vui lớn nhất. Trước đây, tôi áp lực về chuyện con cái vì cả hai không còn trẻ, nhưng bây giờ tôi không lo nghĩ nữa. Nhờ những biến cố vừa qua, tôi không còn quá kỳ vọng hay theo đuổi một kế hoạch nào cả. Không phải muốn là sẽ làm được. Càng mong cầu, càng tạo áp lực cho bản thân thì có khi lại làm khó chính mình. Việc có con là tùy duyên. Quan trọng nhất là vợ chồng tôi biết cách yêu thương, chăm sóc cho nhau.

Ngoài chăm lo sức khỏe, tôi vẫn đặt mục tiêu hết mình với công việc. Tôi khát khao trở lại sàn diễn thời trang - công việc mình gắn bó hơn 10 năm qua - càng sớm càng tốt. Giờ tôi đã bình phục, khỏe mạnh nên năm nay nhất định không từ chối nữa, sẽ đi diễn nhiều hơn. Bên cạnh đó, tôi còn muốn phát triển thêm ở mảng thương mại điện tử, sản xuất nhiều nội dung chất lượng hơn trên các kênh của mình để tạo ra những giá trị tích cực cho khán giả. Hoạt động này giúp tôi có thêm doanh thu để thực hiện các hoạt động thiện nguyện mà tôi đang làm.

Ý Ly