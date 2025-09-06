Minh Tú: 'Chồng trắng đêm chăm tôi bị đứt dây chằng'

Người mẫu Minh Tú nói ông xã người Đức ngưng công việc, chăm từng bữa ăn giấc ngủ khi cô bị đứt dây chằng.

Cô gặp tai nạn khi ghi hình một chương trình thực tế hồi tháng 8 ở Bắc Ninh, được êkíp nhanh chóng đưa về TP HCM để chữa trị. Bác sĩ chẩn đoán cô bị đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước, rách sụn chêm, dập xương sau, phải phẫu thuật.

"Chưa bao giờ tôi trải qua cơn đau khủng khiếp đến vậy, phẫu thuật gây mê để tái tạo dây chằng, gọt sụn để chêm. Ca mổ diễn ra trong hơn bốn giờ, may mắn mọi thứ diễn ra thuận lợi", cô nói.

Minh Tú trên giường bệnh sau ca phẫu thuật.

Minh Tú vượt qua các nỗi sợ nhờ ông xã Christopher luôn bên cạnh. "Chồng túc trực lo cho tôi từng bữa ăn, giấc ngủ, giúp tôi làm sinh hoạt cá nhân ngay tại giường bệnh vì lúc đó tôi không thể tự đi lại", người mẫu nói. Christopher cũng ngưng một số công việc để tập trung lo cho vợ.

Minh Tú bên ông xã trong các chuyến du lịch Christopher đưa đón, hỗ trợ Minh Tú sau ca phẫu thuật đứt dây chằng.

Sau ba ngày, Minh Tú xuất viện, về nhà theo dõi. Mỗi ngày, Chris vào bếp chuẩn bị các món súp, cá hồi để vợ bồi bổ. Anh cố gắng tạo không khí vui vẻ trong nhà bằng những câu chuyện đùa, pha trò. Thời gian này, mẹ ruột Minh Tú cũng ở cạnh để đỡ đần con rể.

Hiện Minh Tú bước vào giai đoạn tập vật lý trị liệu, phục hồi chức năng, dự kiến kéo dài nhiều tháng. Mỗi tuần, ông xã đưa cô đến trung tâm ba buổi, để tập luyện cùng chuyên gia. Thời gian còn lại, cô tự tập luyện theo hướng dẫn tại nhà, di chuyển nhẹ nhàng với nạng.

Người đẹp cho biết ngưng nhiều công việc, xin lỗi đối tác về các hợp đồng đã ký. Lúc gặp tai nạn, Minh Tú lo chấn thương ở chân có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp người mẫu. Tuy nhiên, bác sĩ cho biết chỉ cần cô kiên trì tập luyện, thì có khả năng quay lại sàn diễn.

Minh Tú, 33 tuổi, quê TP HCM, từng giành giải bạc Siêu mẫu Việt Nam 2013. Năm 2017, cô đoạt Á quân Asia's Next Top Model, trở thành huấn luyện viên The Face Việt Nam, giám khảo The Look Việt Nam. Năm 2018, người đẹp đoạt danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á. Năm 2020, cô làm huấn luyện viên Asia's Next Top Model. Minh Tú còn lấn sân diễn xuất qua các phim như Hoa hậu giang hồ (2019), Bố già (2021), Người tình (2022).

Christopher hơn Minh Tú 10 tuổi, là doanh nhân làm việc tại nhiều nước châu. Họ quen nhau 12 năm trước khi tổ chức lễ cưới vào tháng 4/2024.

Tân Cao

Ảnh, video: Nhân vật cung cấp