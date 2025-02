Minh Tú mong có con trong năm mới

Người mẫu Minh Tú cho biết giữ tâm lý thoải mái, mong làm mẹ trong năm Ất Tỵ sau một năm kết hôn.

Minh Tú dành những ngày Tết bên mẹ và anh trai, sau đó cùng chồng du xuân ở Nha Trang. Khi đi chùa đầu năm, người mẫu cầu sức khỏe, bình an đến với người thân. Gần đây, khi chứng kiến các đồng nghiệp, bạn bè thân thiết như người mẫu Võ Hoàng Yến, nhà thiết kế Đỗ Long có con đầu lòng, cô cũng muốn sớm làm mẹ.

Minh Tú và chồng trong chuyến du lịch đầu năm.

Người đẹp nói không tự gây áp lực, để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Trước đây, cô từng lo lắng vì phát hiện bị lạc nội mạc tử cung. Một năm qua, người mẫu dưỡng sức, giảm bớt công việc. "Chris luôn bên cạnh động viên, giúp tôi gỡ bỏ tâm lý tiêu cực. Nếu khó mang thai, chúng tôi sẽ nhận con nuôi", Minh Tú nói.

Minh Tú hướng dẫn chồng chúc Tết mẹ vợ Người mẫu Minh Tú hướng dẫn chồng chúc Tết mẹ vợ bằng tiếng Việt.

Một năm qua, Minh Tú thích ứng cuộc sống gia đình. Vào mỗi cuối tuần hoặc ngày lễ, Giáng sinh, vợ chồng cô cùng trang hoàng nhà cửa, nấu một số món theo sở thích, sau đó khui rượu vang, ngồi dưới ánh nến trò chuyện.

Khả năng vào bếp của Minh Tú khi làm vợ Minh Tú trổ tài bếp núc.

Theo người đẹp, chồng thường xuyên đi công tác nhưng mỗi khi về Việt Nam, anh cố gắng tạo nên không gian lãng mạn. Christopher giữ thói quen trong nhiều năm gắn bó - mỗi tối đi ngủ đều đặt cốc nước ấm đầu giường cho vợ, dù trước đó cả hai có giận nhau. Thỉnh thoảng, Minh Tú rủ anh quay video vui nhộn.

Minh Tú cho biết cuộc sống hôn nhân khó tránh xung đột. Cô tự thấy mình thay đổi nhiều về tính cách, nhất là kiềm chế sự nóng tính, mềm mỏng hơn. Họ đặt ra nguyên tắc không can thiệp sâu công việc của nhau, "tiền ai người đó xài" bên cạnh quỹ chung để trang trải sinh hoạt. "Chris hiểu tính chất công việc showbiz của tôi nên không bao giờ có thái độ phản đối, cằn nhằn", cô nói.

Họ dự định mỗi năm sẽ về Đức thăm gia đình Chris. Từ sau đám cưới đến nay, Minh Tú đã hai lần gặp gỡ họ hàng của anh, gần nhất là vào cuối năm 2024. Người đẹp cho biết học hỏi nhà chồng tinh thần gắn kết giữa các thành viên, làm việc gì cũng có nhau, để vun vén tổ ấm nhỏ. Cô mong sức khỏe bố mẹ Chris tốt hơn để có thể sớm đến Việt Nam du lịch.

Vợ chồng Minh Tú (hàng sau, trái) ghé thăm mái ấm Tống Phước Phúc, Khánh Hòa, tặng quà đầu năm cho các em có hoàn cảnh khó khăn.

Minh Tú 33 tuổi, quê TP HCM, từng giành giải bạc Siêu mẫu Việt Nam 2013. Năm 2017, cô đoạt Á quân Asia's Next Top Model, trở thành huấn luyện viên The Face Việt Nam, giám khảo The Look Việt Nam. Năm 2018, người đẹp đoạt danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á. Năm 2020, cô làm huấn luyện viên Asia's Next Top Model. Minh Tú còn lấn sân diễn xuất qua các phim như Hoa hậu giang hồ (2019), Bố già (2021), Người tình (2022).

Christopher hơn Minh Tú 10 tuổi, là doanh nhân làm việc ở nhiều nước châu Á trong 15 năm qua. Họ quen nhau 12 năm, công khai mối quan hệ năm 2021 trước khi về chung một nhà.

Tân Cao

Ảnh, video: Nhân vật cung cấp