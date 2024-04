Minh Tú mặc áo dài cưới giống mẹ thập niên 1980

TP HCMSiêu mẫu Minh Tú diện áo dài đỏ lấy cảm hứng từ trang phục cưới của mẹ cô những năm 1980.

Tối 13/4, siêu mẫu Minh Tú và bạn trai lâu năm Christopher tổ chức tiệc cưới bên người thân và bạn bè. Sảnh đón khách trang trí theo phong cách làng quê Việt Nam, nhấn bằng nón quai thao xen kẽ các bụi hoa trắng.

Vợ chồng Minh Tú mặc đồ cưới giống bố mẹ của Minh Tú thời xưa. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Để ăn ý với chủ đề làng quê, Minh Tú chọn mặc áo dài cưới màu đỏ, đội mấn cùng tông đính ngọc trai và pha lê. Thiết kế làm bằng lụa satin cao cấp nhập từ nước ngoài, được lấy cảm hứng từ chiếc áo dài cưới của mẹ Minh Tú. Trang phục kết hợp áo choàng ren trắng đính kết hoa 3D tạo nên hiệu ứng cổ điển.

Trước ngày cưới, siêu mẫu nói với Chung Thanh Phong cô muốn tái hiện hình ảnh mẹ mình. Minh Tú cho biết 43 năm về trước, mẹ cô cũng từng diện bộ áo dài đỏ trong hôn lễ. Cô mong muốn từng khoảnh khắc thiêng liêng hạnh phúc của mình luôn có hình ảnh bố mẹ bên cạnh.

Không gian cưới của Minh Tú mang vẻ đẹp làng quê. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đám cưới là cái kết ngọt ngào cho chuyện tình 10 năm với nhiều lần hợp rồi tan của Minh Tú và Christopher. Cả hai hẹn hò đã lâu nhưng đến tháng 12/2021 mới công khai. Tháng 11/2023, siêu mẫu chủ động cầu hôn bạn trai trong lần về quê nhà của anh thăm người thân.

Christopher sinh năm 1981 tại Đức, hơn Minh Tú 10 tuổi, sinh sống và làm việc ở châu Á hơn 15 năm nay. Anh là nhân viên văn phòng trong một công ty đa quốc gia. Trong mắt cô, bạn trai là người chân thành, tử tế, sống tình cảm. Dù bận rộn công việc, cả hai cố gắng thu xếp thời gian để du lịch, đồng hành trong những lúc khó khăn.

Minh Tú: "Mẹ khuyên tôi bớt tham vọng để xây dựng tổ ấm" Mẹ Minh Tú khuyên con bớt tham vọng để xây dựng tổ ấm.

Minh Tú, 33 tuổi, quê TP HCM, từng giành giải bạc Siêu mẫu Việt Nam 2013. Năm 2017, cô đoạt Á quân Asia's Next Top Model, trở thành huấn luyện viên The Face Việt Nam, giám khảo The Look Việt Nam. Năm 2018, người đẹp đoạt danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á. Năm 2020, cô làm huấn luyện viên Asia's Next Top Model. Minh Tú còn lấn sân diễn xuất qua các phim như Hoa hậu giang hồ, Bố già, Người tình.

Ý Ly