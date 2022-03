Minh Tú lấy lại tinh thần sau mắc Covid-19

Người đẹp muốn sang Mỹ trước sinh nhật tuổi 30 hồi tháng 11 năm ngoái nhưng do dịch nên đầu tháng 3 mới thực hiện được kế hoạch. Đây là chuyến xuất ngoại sau hai năm kể từ lần cô trở về nước sau mắc kẹt ở Bali (Indonesia) vì dịch.

Siêu mẫu cho biết sau hai tháng nhiễm nCoV, sức khỏe của cô vẫn chưa bình thường trở lại. Các triệu chứng như mệt mỏi, hụt hơi, rụng tóc, nổi mụn... từng khiến cô lo sợ, suýt trầm cảm. Mỹ nhân muốn dành thời gian thư giãn, cân bằng cuộc sống, lắng nghe bản thân nhiều hơn.

Minh Tú nói lần này chỉ đi một mình thay vì cùng người yêu, không lên kế hoạch chi tiết về điểm đến. Cô dự định ở Mỹ trong ba tuần, thăm thú các địa điểm nổi tiếng. Khoảng cuối tháng 3, Minh Tú sẽ về nước, bắt tay vào các dự án mới.

Minh Tú nhận là người mê xê dịch, thích khám phá. Cô kể mẹ từng nhiều lần thắc mắc vì sao con gái cứ loay hoay, không chịu ổn định, lập gia đình. Siêu mẫu nói: "Tôi biết mẹ luôn hy vọng đứa con gái duy nhất hiền dịu và có cuộc sống yên bình như bao người. Tôi có trả lời mẹ rằng mình đang sống rất vui. Tôi sẽ sống cuộc đời thật ý nghĩa với lòng biết ơn, yêu thương, biết cho đi, sống cho mình trước... Mẹ tôi hiểu và ủng hộ suy nghĩ đó".

Minh Tú học cưỡi ngựa ở Mỹ Minh Tú cưỡi ngựa ngắm cảnh ở Mỹ, ngày 5/3. Video: Nhân vật cung cấp

Minh Tú sinh năm 1991 tại TP HCM, từng giành giải bạc Siêu mẫu Việt Nam 2013. Năm 2017, cô đoạt Á quân Asia's Next Top Model, trở thành huấn luyện viên The Face Việt Nam, giám khảo The Look Việt Nam... Năm 2018, người đẹp đoạt danh hiệu "Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á". Năm 2020, cô làm huấn luyện viên Asia's Next Top Model. Gần đây cô đóng các phim Hoa hậu giang hồ (2019), Bố già (2021)... Hiện cô gây chú ý khi tham gia Sao nhập ngũ cùng Hòa Minzy, Puka, Duy Khánh, ST Sơn Thạch...