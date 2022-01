Minh Tú: 'Bạn trai tôi sống tử tế'

Người mẫu công khai bạn trai ngoại quốc tối 30/12. Anh sinh năm 1981, sống và làm việc ở châu Á hơn 15 năm nay. Năm mới, cô nói về chặng đường yêu nhiều cảm xúc.

- Lý do khiến chị quyết định công khai bạn trai?

- Với tôi năm 2021 là khoảng thời gian đặc biệt. Tôi vừa bước sang tuổi 30, nhận ra cuộc sống có nhiều điều quý giá hơn tiền tài, danh vọng. Trong đó tình yêu, gia đình là những thứ tôi rất trân trọng. Tôi quyết định chia sẻ về người đàn ông của mình vì thấy tình cảm đã chín muồi. Trước đó, tôi chưa nói về anh vì muốn bảo vệ mối quan hệ trong quá trình thử thách, gắn kết.

Chris vui và ủng hộ tôi công khai thông tin này trước công chúng. Bạn bè anh đọc được tin tức qua báo chí cũng gửi lời chúc mừng rất nhiều. Từ nay chúng tôi có thể thoải mái ra đường, không e dè như trước. Tôi nghĩ khi tình yêu đủ lớn và vững vàng, làm việc gì cũng tự tin.

Những gì chúng tôi trải qua đều do chữ duyên. Tôi luôn cho rằng một khi sinh ra là dành cho nhau, dù có đi đâu cũng sẽ về lại bên nhau. Hai năm qua, cả hai cùng cố gắng vượt qua đại dịch , tình yêu tiếp tục được thử thách, với tôi đó là phận. Chín năm với đủ cung bậc cảm xúc, thăng trầm trong một mối quan hệ đủ khiến chúng tôi nhận ra phải biết yêu thương nhau nhiều hơn, cùng tiến về phía trước.

- Cơ duyên nào khiến chị gặp gỡ và yêu anh Chris?

- Tôi gặp anh tại một bữa tiệc thông qua vài người bạn. Lúc ấy tôi còn trẻ, Chris cũng vừa qua 30 tuổi. Cả hai bắt đầu từ những cuộc nói chuyện làm quen nhẹ nhàng, thu hút nhau bởi sự cởi mở, dần phát triển mối quan hệ. Chúng tôi hẹn hò năm 2012, sau đó chia tay bởi cả hai còn thích bay nhảy, khám phá, chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc, lâu dài. Sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa, suy nghĩ cũng khiến hai người chưa tìm được tiếng nói chung.

Tôi tình cờ gặp lại Chris năm 2018 ở một quán cà phê. Mọi thứ diễn ra tự nhiên, chúng tôi nối lại mối quan hệ như những người bạn. Trải qua thời gian đủ dài để lắng nghe, chia sẻ, hai người quyết định cho nhau thêm cơ hội. Quãng thời gian gắn bó trở lại nhiều năm qua khiến tôi hạnh phúc.

Có giai đoạn chúng tôi chấp nhận yêu xa vì Chris đi công tác, làm việc ở nhiều nước thuộc châu Á. Tôi cũng có công việc riêng nên cả hai ít gọi điện nói chuyện. Chúng tôi giữ thói quen nhắn tin, chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống mỗi ngày. Khi rảnh, tôi bay sang chỗ anh đang công tác, cùng đi ăn, du lịch.

- Điều gì ở bạn trai khiến chị muốn gắn bó?

- Với tôi điểm thu hút nhất ở Chris là sự chân thành, cư xử rất trách nhiệm và tử tế với mọi người xung quanh. Chris sinh ra trong một gia đình bình thường, sống ở miền quê nước Đức nên sự vui vẻ, hào sảng của một chàng trai ngoại ô đã có sẵn trong máu. Ở cạnh anh, tôi thấy bình yên.

Càng gắn bó, tôi thấy giữa hai người có sự đồng điệu về quan điểm sống, luôn cố gắng sống tốt. Cả hai đều yêu động vật như chó, mèo, yêu thương chúng như con.

Bạn trai hoàn toàn ủng hộ tôi trong công việc. Chúng tôi tôn trọng không gian sống riêng, kể cả bạn bè, các mối quan hệ cá nhân. Tôi cho rằng việc thấu hiểu nhau sẽ giúp tình cảm phát triển tốt hơn.

Tôi không có sự phân biệt nào về việc chọn trai Việt hay trai ngoại quốc để yêu. Điều quan trọng nhất với tôi khi bước vào một mối quan hệ là cảm xúc, sự rung động. Một khi biết yêu thương nhau mới có thể chấp nhận tha thứ, hy sinh những điều khác.

- Gia đình chị đón nhận chàng rể tương lai này thế nào?

- Chris đã gặp gỡ gia đình tôi vài lần, dù có chút bất đồng về ngôn ngữ nhưng mọi người rất quý mến anh. Sự bình dân, hài hước của Chris là ưu điểm, khiến anh được mọi người trong nhà quý mến. Người vui nhất có lẽ là mẹ tôi vì đã bớt lo lắng cho con gái. Mỗi ngày thấy có người yêu thương, chăm sóc tôi, mẹ an tâm.

Chris đã ở Việt Nam hơn 15 năm qua nên biết và hiểu về ý nghĩa Tết cổ truyền. Người Đức không có các dịp lễ lớn cuối năm nhưng vì sống ở đây lâu năm nên anh dần thích nghi. Các năm trước Chris thảnh thơi, còn năm nay sẽ phải cùng tôi đi chúc sức khỏe họ hàng. Tôi thích không khí vắng lặng của Sài Gòn những ngày Tết, được chạy xe máy ngoài đường mà không sợ ùn tắc, uống ly cà phê... Năm nay tôi không phải đi một mình nữa vì đã có người đưa đón.

- Tình yêu khiến con người chị thay đổi thế nào so với trước?

- Tôi biết hy sinh nhiều hơn, sống không chỉ cho riêng mình nữa, phải biết vun đắp cho tương lai. Có thể trước đây tôi có những quy tắc riêng trong cuộc sống nhưng khi xác định nghiêm túc về chuyện tình cảm, tôi phải thay đổi, kiểm soát bản thân, bình tĩnh hơn. Tôi học cách cảm thông, chấp nhận ưu và khuyết điểm của người yêu, đồng thời sẽ nhìn lại bản thân để dung hòa, cân bằng mọi thứ khiến cuộc sống trở nên nhẹ nhàng, thoải mái.

- Chị có kế hoạch gì trong năm 2022?

- Trước tiên tôi sẽ hoàn thành các dự án còn dang dở trong năm 2021 do ảnh hưởng của Covid-19 như làm huấn luyện viên chương trình Miss Fitness Star, các công việc với nhãn hàng. Về đời sống cá nhân, tôi và Chris đã có những dự tính cho tương lai nhưng phải tính toán kỹ, lắng nghe suy nghĩ của nhau.

Minh Tú sinh năm 1991 tại TP HCM, từng giành giải bạc Siêu mẫu Việt Nam 2013. Năm 2017, cô đoạt Á quân Asia's Next Top Model, trở thành huấn luyện viên The Face Việt Nam, giám khảo The Look Việt Nam... Năm 2018, người đẹp đoạt danh hiệu "Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á". Năm 2020, cô làm huấn luyện viên Asia's Next Top Model. Gần đây cô tham gia đóng phim qua các dự án Hoa hậu giang hồ (2019), Bố già (2021)