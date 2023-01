Minh tinh Yoon Jung Hee: Phim vận vào đời

Yoon Jung Hee chống chọi chứng Alzheimer cuối đời, giống nhân vật bà hóa thân trong phim cuối cùng - "Poetry".

Chiều 20/1, nghệ sĩ piano Baek Kun Woo - chồng Yoon Jung Hee - tiết lộ vợ ra đi thanh thản trong tiếng vĩ cầm của con gái - nghệ sĩ violin Baek Jin Hee. Theo di nguyện của diễn viên, tang lễ được tổ chức lặng lẽ tại một nhà thờ ở Paris, Pháp, với sự góp mặt của người thân.

Theo Yonhap News, ông Park Bo Gyun - Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc - chia buồn với tang quyến, đề cao sự nghiệp minh tinh. Ông gọi Yoon Jeong Hee là "người khổng lồ" trong ngành điện ảnh, đã "thống trị một thời đại" bằng lối diễn xuất thần và đam mê nghệ thuật cháy bỏng.

"Sau khi giải nghệ, khát vọng và sự bền bỉ với điện ảnh của bà vẫn là tấm gương sáng cho nghệ sĩ trẻ. Tôi xin bày tỏ lòng kính trọng trước sự xuất sắc, bước chân chói lọi người quá cố đã để lại", Bộ trưởng Park Bo Gyun nói và ví cuộc đời Yoon Jung Hee như cuốn phim, với gần 300 tác phẩm ăn khách, trong đó Poetry (Thi ca, 2010) sẽ được khán giả ghi nhớ.

Minh tinh Yoon Jung Hee trong phim 'Poetry' Yoon Jung Hee trong phim "Poetry". Video: Next Entertainment World

Quan chức ngành điện ảnh, giới chuyên môn nhận định Poetry là tác phẩm để đời của Yoon Jung Hee, theo Hankook Ilbo. Đạo diễn Lee Chang Dong "đo ni đóng giày" cho minh tinh vai Mi Ja - cũng là tên khai sinh của bà. Nhân vật mắc bệnh đãng trí, quên nhiều thứ ở tuổi xế chiều, làm giúp việc để nuôi cháu ngoại hư hỏng.

Bà luôn yêu cái đẹp, duyên dáng, cử chỉ trang nhã, thích ngắm hoa và mơ thành nhà thơ, nhưng thực tế khắc nghiệt khiến Mi Ja không thể làm nổi một câu thơ. Mi Ja đau khổ khi cháu trai bị buộc tội cưỡng bức nữ sinh 16 tuổi, khiến cô bé tự tử. Bà từng bước lột trần tội ác của cháu, chịu nỗi đau bị ông chủ vũ nhục. Bài thơ đầu tiên và duy nhất bà viết về nỗi hổ thẹn phải gánh thay cho cháu. Cuối phim, Mi Ja gieo mình xuống sông để giải thoát.

Yoon Jung Hee được đánh giá xuất sắc trong từng biểu cảm, diễn như thật biểu hiện của người mắc Alzheimer. Theo Daum, minh tinh lột tả nét đẹp mơ màng, thanh lịch, yêu cuộc sống nhưng cô độc, bị giày vò bởi thực tại của nhân vật. Bà được vinh danh "Nữ chính xuất sắc" tại bảy sự kiện điện ảnh lớn trong nước lẫn quốc tế. Ở Cannes 2010, Poetry đoạt Kịch bản xuất sắc. Giới phê bình Âu - Mỹ dành cho diễn viên nhiều mỹ từ, gọi bà là "Nữ hoàng màn bạc".

Yoon Jung Hee chụp ảnh với tờ Hankook Ilbo hồi tháng 4/2010, trước khi "Poetry" - tác phẩm đánh dấu sự tái xuất của bà sau 16 năm ngừng hoạt động - ra rạp. Ảnh: Hankook Ilbo

"Poetry là phim cuối cùng trong sự nghiệp của Yoon Jung Hee, giúp bà nối dài thời hoàng kim. Nhưng trớ trêu thay, những năm cuối đời, minh tinh phải chống chọi căn bệnh Alzheimer y hệt nhân vật Mi Ja. Phim vận vào đời", theo Naver.

Ký giả tờ Hankook Ilbo tiết lộ ban đầu, bà quên một số chuyện lặt vặt, đôi lúc không nhớ đã ăn cơm chưa, gọi nhầm tên người nhà... Lúc bệnh tình chưa trở nặng, bà vẫn về nước dự sự kiện điện ảnh. Sau này, minh tinh không nhận ra chồng lẫn con gái, khó tự chủ sinh hoạt. Dù vậy, bà không quên mình là diễn viên, thường hỏi người bên cạnh: "Hôm nay mấy giờ quay phim tiếp?". Năm 2019, vì diễn viên không còn nhớ gì, chồng bà phải về Hàn thay vợ nhận giải Thành tựu trọn đời tại Liên hoan phim Phụ nữ.

Bệnh Alzheimer của Yoon Jung Hee cũng kéo theo bi kịch. Năm 2021, công chúng Hàn "sốc" khi em trai bà đệ đơn lên tòa án Paris phản đối anh rể Baek Kun Woo và cháu gái Jin Hee giám hộ tài sản lẫn chăm nom chị mình. Người này nói minh tinh bị chồng con bỏ bê, một mình chống chọi bệnh, không thể ra ngoài một mình và "như phạm nhân trong tù". Sau nhiều phiên tòa, chồng và con gái bà thắng kiện.

Trước những tranh cãi không hồi kết của họ hàng bên mẹ, con gái Yoon Jung Hee phải nộp đơn xin giám hộ mẹ ở tòa án trong nước, em trai cố diễn viên tiếp tục phản đối. Trước khi Yoon Jung Hee qua đời, vụ kiện vẫn đang chờ xử lý tại Tòa án Tối cao Hàn.

Yoon Jung Hee và con gái được ký giả săn đón tại Pháp năm 1977, ngay sau vụ suýt bị đặc vụ Triều Tiên bắt cóc khi theo chồng lưu diễn Đông Âu. Bà qua Pháp du học năm 1973, kết hôn một năm sau đó. Ảnh: Hankook Ilbo

Yoon Jung Hee sinh năm 1944 tại Busan, Hàn Quốc. Sau tốt nghiệp ngành Lịch sử, Đại học Wonsuk, năm 1967, bà bén duyên điện ảnh và là sao nữ hiếm hoi đoạt ảnh hậu (Nữ chính xuất sắc) tại ba giải điện ảnh danh giá nhất Hàn gồm: Rồng Xanh (các phim Oyster Village - năm 1972, Shim Cheong- 1973, Poetry - 2010), Baeksang (phim The Old Jar Craftsman - 1970, Affair on the Beach - 1971, Oyster Village - 1973) và Chuông Vàng (phim Bun-rye's Story - 1971, Manmubang - 1994, Poetry - 2010)...

Thiên Lam