Minh tinh Yoon Jung Hee qua đời

PhápYoon Jung Hee, huyền thoại của điện ảnh Hàn thập niên 1960-1980, qua đời tại nhà riêng ở ngoại ô Paris, hôm 19/1, ở tuổi 79.

Hãng thông tấn Yonhap News đưa tin minh tinh mất trong vòng tay người thân. Con gái cố diễn viên cho biết nhiều năm qua mẹ chống chọi bệnh Alzheimer và tiểu đường. Trên các diễn đàn tại Hàn, dàn nghệ sĩ, giới chuyên môn lẫn khán giả chia buồn với gia đình Yoon Jung Hee (còn viết là Yoon Jeong Hee).

Theo The JoongAng, sao quá cố cùng gia đình định cư Paris, Pháp từ thập niên 1990, thi thoảng về nước đóng phim, dự sự kiện điện ảnh. Những năm cuối đời, dù mất trí nhớ, bà vẫn không quên mình là diễn viên, thường xuyên hỏi người thân: "Hôm nay mấy giờ quay phim tiếp?

Diễn viên Yoon Jung Hee dự sự kiện điện ảnh tại Hàn năm 2016. Ảnh: Yonhap News

Yoon Jung Hee (tên thật Son Mi Ja), sinh năm 1944 tại Busan, Hàn Quốc. Sau tốt nghiệp ngành Lịch sử tại Đại học Wonsuk, năm 1967, bà bén duyên diễn xuất qua tác phẩm Sorrowful Youth, sau đó liên tiếp được mời đóng chính các bom tấn màn bạc thời ấy. Theo Chosun Ilbo, cùng với Moon Hee và Nam Jung In, bà được xem là bộ ba huyền thoại của điện ảnh Hàn, khuấy đảo phòng vé nhờ diễn xuất có chiều sâu, tư duy chọn kịch bản tốt.

Từ thập niên 1960 đến 1980, bà xuất hiện trong 280 tác phẩm, trong đó có nhiều phim ăn khách như Myeong Hwa (1967), Mist (1967), A Man of Great Strength: Im Ggyeok Jeong (1968), Eunuch (1968), The Old Jar Craftsman (1969), Night Voyage (1977), New Palace (1979), Liberal Wife '81, Woman in Crisis (1987).

Bà là sao nữ hiếm hoi đoạt ảnh hậu (Nữ diễn viên xuất sắc) tại cả ba giải điện ảnh danh giá nhất Hàn Quốc gồm: Rồng Xanh (các phim Oyster Village - năm 1972, Shim Cheong - 1973, Poetry - 2010), Baeksang (phim The Old Jar Craftsman - 1970, Affair on the Beach - 1971, Oyster Village - 1973) và Chuông Vàng (phim Bun-rye's Story - 1971, Manmubang - 1994, Poetry - 2010)...

Minh tinh từng là thành viên hội đồng chuyên môn tại nhiều liên hoan phim lớn như: Montreal (1995), Mumbai (2010), Dinar lần 17 và là chủ tịch giám khảo tại Rồng Xanh 2006.

Yoon Jung Hee đóng vai chính Mi Ja - người phụ nữ trung niên mắc bệnh Alzheimer trong phim "Poetry" ("Thi ca", 2010) của đạo diễn Lee Chang Dong. Tác phẩm cuối cùng trong sự nghiệp giúp bà đoạt 7 giải "Nữ chính xuất sắc" tại các lễ trao giải trong nước và quốc tế. Ảnh: Next Entertainment World

Ngoài diễn xuất, Yoon Jung Hee cũng coi trọng bằng cấp, trau dồi tri thức. Năm 1973, bà sang Pháp du học và nhận bằng Thạc sĩ nghệ thuật tại Đại học Sorbonne Nouvelle. Năm 1974, bà kết hôn với nghệ sĩ dương cầm Baek Kun Woo, sinh con gái Baek Jin Hee - hiện là nghệ sĩ violin.

Minh tinh Yoon Jung Hee trong phim 'Poetry' Yoon Jung Hee trong phim "Poetry". Video: Next Entertainment World

Thiên Lam