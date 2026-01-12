Minh tinh, tài tử quốc tế trên thảm đỏ Quả Cầu Vàng

Timothée Chalamet, 31 tuổi, trên thảm đỏ sự kiện. Năm nay, anh tranh giải Nam diễn viên chính xuất sắc thể loại nhạc kịch và hài kịch, cho màn thể hiện trong phim Marty Supreme. Dự án do Josh Safdie đạo diễn, xoay quanh nhân vật Marty Mauser (Timothée Chalamet đóng) - chàng trai bán giày nuôi tham vọng đổi đời bằng kỹ năng chơi bóng bàn.
Lễ trao giải diễn ra vào ngày 11/1 giờ Los Angeles (sáng 12/1 giờ Hà Nội), quy tụ nhiều ngôi sao hạng A quốc tế tham dự.
Lisa mặc váy xuyên thấu của Jacquemus tại Quả Cầu Vàng. Năm nay, cô lần đầu đảm nhận vai trò trao giải cùng các sao Hollywood như Snoop Dogg, Miley Cyrus và Orlando Bloom. Video: Instagram/ Golden Globes
Diễn viên hài Nikki Glaser trở lại vai trò dẫn chương trình năm thứ hai liên tiếp.
Ariana Grande, 33 tuổi, trong thiết kế của Vivienne Westwood Couture. Năm nay, cô tiếp tục gây dấu ấn với vai phù thủy Glinda trong Wicked 2.
Jennifer Lawrence mặc váy hoa của Givenchy khi dự lễ trao giải. Video: British Vogue
Ca sĩ Miley Cyrus, 34 tuổi, diện váy của nhà mốt Saint Laurent. Tháng 12/2025, cô đính hôn nhạc sĩ Maxx Morando, kém sáu tuổi.
Jennifer Lopez mặc thiết kế thuộc bộ sưu tập Xuân Hè 2003 của nhà mốt Jean-Louis Scherre. Ảnh: Aaron Perry
Sao "Wednesday" Jenna Ortega, 24 tuổi, diện thiết kế cắt xẻ của nhà thiết kế Dilara Findikoglu. Ảnh: Instagram British Vogue
Vợ chồng ca sĩ Selena Gomez - nhạc sĩ Benny Blanco tại lễ trao giải. Cả hai kết hôn tháng 9/2025. Video: Vogue
Tài tử Jacob Elordi lịch lãm trong trang phục của Bottega Veneta. Năm qua, anh để lại nhiều ấn tượng với giới chuyên môn nhờ vai diễn quái vật The Creature trong Frankenstein của đạo diễn Guillermo del Toro.
Giải Quả Cầu Vàng do công ty Eldridge Industries và Dick Clark Productions (DCP) nắm quyền điều hành, sau khi Hiệp hội Báo chí nước ngoài tại Hollywood bán toàn bộ tài sản, quyền lợi và quyền sở hữu chương trình, hồi tháng 6/2023. Từ mùa giải năm 2024, mỗi hạng mục có sáu tác phẩm tranh giải, thay vì năm phim như trước.
Phương Thảo
Ảnh: AP