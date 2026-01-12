Minh tinh, tài tử quốc tế trên thảm đỏ Quả Cầu Vàng

Timothée Chalamet, 31 tuổi, trên thảm đỏ sự kiện. Năm nay, anh tranh giải Nam diễn viên chính xuất sắc thể loại nhạc kịch và hài kịch, cho màn thể hiện trong phim Marty Supreme. Dự án do Josh Safdie đạo diễn, xoay quanh nhân vật Marty Mauser (Timothée Chalamet đóng) - chàng trai bán giày nuôi tham vọng đổi đời bằng kỹ năng chơi bóng bàn.

Lễ trao giải diễn ra vào ngày 11/1 giờ Los Angeles (sáng 12/1 giờ Hà Nội), quy tụ nhiều ngôi sao hạng A quốc tế tham dự.