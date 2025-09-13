Minh tinh Go Hyun Jung gây chú ý khi đóng kẻ sát nhân

Kẻ sát nhân do Go Hyun Jung đóng trong phim "Queen Mantis" có tạo hình lạnh lùng, tâm lý phức tạp.

Phim dài tám tập, tập ba phát sóng tối 12/9 ghi nhận rating trung bình 7,3% ở Hàn Quốc, theo Nielsen Korea. Tác phẩm dẫn đầu lượt xem khung giờ tối thứ sáu trên truyền hình, trong đó nhóm khán giả 20-49 tuổi đạt 2,57%. Thời điểm cao nhất, tỷ suất người xem lên đến 8,3%.

Trailer 'Sát Nhân Bọ Ngựa' (Queen Mantis) Trailer "Sát nhân bọ ngựa" (Queen Mantis), phát sóng hôm 5/9. Video: FPT Play

Phim do Byun Young Joo đạo diễn, Lee Young Jong biên kịch, remake từ series truyền hình Pháp. Tác phẩm xoay quanh Jung Yi Shin (Go Hyun Jung) - sát nhân có biệt danh "Bọ ngựa", bị giam giữ sau khi sát hại năm người đàn ông. Khi hung thủ mới xuất hiện, tái hiện đúng phong cách tàn độc của cô, cảnh sát phải tìm đến Yi Shin để nhờ hợp tác phá án. Cha Soo Yeol (Jang Dong Yoon thủ vai) - người con trai mang nỗi căm hận mẹ suốt đời, nay là cảnh sát - buộc hợp tác trong quá trình truy lùng kẻ sát nhân.

Trang iMBC đánh giá diễn xuất của Go Hyun Jung là điểm nhấn của phim, khi cho thấy sự lột xác qua vai diễn kẻ giết người. Cô lột tả sự phức tạp của nhân vật qua ánh mắt và biểu cảm. Cuộc gặp gỡ giữa Yi Shin và con trai thể hiện những mâu thuẫn trong mối quan hệ mẹ con, đan xen tình yêu, thù hận và nỗi đau tâm lý. Vai diễn lần này của Hyun Jung còn gợi nhớ đến nhân vật Misil trong Nữ hoàng Seon Deok, luật sư Choi Ja Hye trong Return lẫn nét lạnh lùng của Kim Mo Mi trong Mask Girl nghệ sĩ từng thủ vai.

Theo Nate, màn hóa thân của Hyun Jung làm nổi bật cuộc đối đầu căng thẳng giữa Jung Yi Shin và con trai. Nhân vật có lúc thoáng mỉm cười trước hành động nhỏ của con trai, khi khác lại run rẩy trong cơn giận dữ. "Ở đoạn cuối tập ba, bằng kỹ năng diễn xuất, cô đẩy nhân vật của Jang Dong Yoon vào thế bế tắc, đưa tập phim lên đến cao trào", trang này viết.

Tạo hình của Go Hyung Jung trong phim "Sát nhân bọ ngựa". Ảnh: SBS

Tuy vậy, phim còn hạn chế khi thể hiện diễn biến tâm lý chủ yếu qua lời thoại, đôi lúc thiếu sự cộng hưởng từ các nhân vật. Việc kịch bản được làm lại từ tác phẩm có sẵn khiến cái kết khó tạo bất ngờ.

Các tập tiếp theo dự kiến khai thác sâu hơn danh tính hung thủ, tình mẹ con và mâu thuẫn nội bộ trong lực lượng cảnh sát. Giới chuyên môn dự đoán thành công của tác phẩm phụ thuộc vào việc êkíp có vượt lên khỏi mô-típ điều tra thông thường để đào sâu thêm tâm lý con người hay không.

Go Hyun Jung, 54 tuổi, đoạt Á hậu Hàn Quốc 1989, ghi dấu với các phim Đồng hồ cát, Spring Day, Nữ hoàng Seon Deok, Nữ Tổng thống Hàn Quốc, Mask Girl. Dù tài năng, cô không ít lần bị chỉ trích cư xử thiếu chuẩn mực. Trang News1 từng đưa tin Hyun Jung hút thuốc trong lớp khi làm giảng viên đại học, đi muộn, phân biệt đối xử sinh viên. Năm 2018, cô xung đột với đạo diễn, rút khỏi đoàn phim Return giữa chừng.

Go Hyun Jung trong phim 'Đồng hồ cát' sau 27 năm Hyun Jung trong phim "Đồng hồ cát". Video: SBS

Diễn viên và doanh nhân Jung Yong Jin kết hôn năm 1995, có hai con. Ông Jung Yong Jin là cháu của chủ tịch Samsung Lee Kun Hee (1942-2020), hiện ông là chủ tịch tập đoàn Shinsegae. Họ ly hôn năm 2003, Go Hyun Jung không được quyền nuôi con. Một số nguồn tin nói diễn viên bị nhà chồng cũ ngăn cấm gặp con.

Quế Chi (theo Nate, iMBC)