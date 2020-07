Minh tinh cuối của 'Thời hoàng kim Hollywood' qua đời

PhápOlivia de Havilland, nổi tiếng với vai trong "Cuốn theo chiều gió", mất hôm 26/7, thọ 104 tuổi.

Theo NY Times, Lisa Goldberg - người đại diện của diễn viên - xác nhận bà mất tại nhà riêng ở Paris vì lý do tuổi tác. Olivia de Havilland sống tại Pháp suốt sáu thập kỷ qua, sau khi cưới chồng thứ hai Pierre Galante năm 1955. Bà mới mừng sinh nhật tuổi 104 hôm 1/7.

Bức chân dung gần nhất của Olivia de Havilland. Ảnh: AP.

Olivia sinh năm 1916 tại Tokyo (Nhật Bản), có bố mẹ là người Anh. Gia đình bà chuyển về Mỹ sống năm 1919. Diễn viên bắt đầu sự nghiệp từ tuổi đôi mươi, nhanh chóng nổi tiếng với vai trò "bóng hồng" cạnh tài tử Errol Flynn (trái) với các phim Captain Blood (1935), The Adventures of Robin Hood (1938)...

Năm 1939, bà gây tiếng vang với vai phụ trong Cuốn theo chiều gió, nhận đề cử Oscar đầu tay. Olivia năn nỉ đạo diễn cho đóng Melanie Hamilton thay vì vai nữ chính sau khi đọc tiểu thuyết. Bà cho rằng mình hiểu nhân vật và thể hiện được tính cách Melanie tốt nhất. Tác phẩm đoạt tám giải Oscar, trong đó có "Phim xuất sắc" và được Thư viện Quốc hội Mỹ bảo quản bởi mức độ quan trọng về văn hóa, lịch sử và nghệ thuật.

Một số cảnh của De Havilland trong "Cuốn theo chiều gió" Một số cảnh của Olivia De Havilland trong "Cuốn theo chiều gió". Video: Youtube.

Từ thập niên 1940, Olivia dần từ chối đóng những vai cô gái ngây thơ, đòi hỏi nhan sắc thay vì khả năng diễn xuất. Bà tiếp tục có nhiều bộ phim ghi dấu ấn, nhận hai giải Oscar lần lượt cho To Each His Own (1947) và The Heiress (1949). Suốt sự nghiệp, minh tinh được đề cử Oscar năm lần, góp mặt trong nhiều dự án thắng giải "Phim hay nhất". Năm 1935, bà trở thành phụ nữ đầu tiên giữ ghế giám khảo tại LHP Cannes.

Giai đoạn sau của sự nghiệp, minh tinh chủ yếu đóng kịch và truyền hình. Olivia được biết đến với các vở Broadway như Romeo and Juliet (1951), Candida (1952)... Bà nhận giải Quả Cầu Vàng cho series Anastasia: The Mystery of Anna (1986).

Olvia de Havilland thời trẻ, chụp năm 1935. Ảnh: Silver Screen Collection

Olivia de Havilland trải qua hai cuộc hôn nhân tan vỡ, có với mỗi chồng một người con. Năm 1946, bà cưới nhà văn Marcus Goodrich nhưng ly dị sau bảy năm chung sống. Con trai của hai người, Benjamin Goodrich sinh năm 1949, phát hiện mắc ung thư hạch bạch huyết từ năm 19 tuổi. Anh mất ngày 1/10/1991, ba tuần sau khi cha ruột qua đời. Khi lấy chồng thứ hai - Pierre Galante - năm 1955, bà chuyển tới Paris sống. Diễn viên sinh con gái Gisèle Galante năm 1957. Olivia ly dị năm 1979 nhưng vẫn ở lại Pháp đến khi mất.

Minh tinh giải nghệ năm 1988 với series The Woman He Loved. Trong hơn năm thập kỷ diễn xuất, bà tham gia hơn 60 phim và hàng chục vở kịch. Olivia nhận huân chương Nghệ thuật Quốc gia, giải thưởng cao nhất trong lĩnh vực văn hóa tại Mỹ. Nguyên tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy từng cảm ơn bà vì chọn sống tại đây, trao tước hiệu Hiệp sĩ. Năm 101 tuổi, Olivia được nữ hoàng Anh trao tước hiệu Quý bà (tương đương Hiệp sĩ của nam giới).

Đạt Phan (theo NY Times)