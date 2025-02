Minh tinh Australia Rose Byrne thắng Gấu Bạc LHP Berlin 2025

ĐứcRose Byrne - đóng "If I Had Legs I'd Kick You" - giành giải Diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Berlin 2025.

Nhận giải tối 22/2 giờ Berlin (sáng 23/2 giờ Hà Nội), Rose Byrne cảm ơn ban tổ chức sự kiện, nói vinh dự khi được góp mặt tại liên hoan phim. Trong tác phẩm If I Had Legs I'd Kick You của biên kịch người Mỹ Mary Bronstein, cô vào vai Linda, cố gắng tìm cách trị dứt điểm căn bệnh bí ẩn của người con trong khi phải lo toan nhiều vấn đề trong cuộc sống.

Rose Byrne nhận giải Gấu Bạc Liên hoan phim Berlin 2025. Ảnh: AP

Trang Euronews cho rằng màn trình diễn của cô xứng đáng được tôn vinh vì lột tả trọn vẹn cảm xúc nhân vật. Silver Screen Riot bình luận: "Tác phẩm hay nhất trong sự nghiệp của Rose Byrne". Erik Childress của kênh podcast Movie Madness nhận xét: "Byrne xuất sắc khi thể hiện trách nhiệm của một người mẹ, luôn lo lắng về con cái, hôn nhân, công việc".

Rose Byrne, 46 tuổi, sinh ở ngoại ô Sydney và đóng phim năm 13 tuổi đến nay. Năm 2000, cô giành tượng vàng Volpi hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc ở Liên hoan phim Venice cho The Goddess of 1967. Trong phim, Byrne hóa thân cô gái Australia mù, thay đổi cuộc đời khi gặp một chàng trai Nhật sang nước này để mua xe hơi. Loạt phim cô tham gia như 28 Weeks Later, Insidious, X-Men: First Class, Bridesmaids và Neighbors đều ăn khách và được đánh giá cao.

Minh tinh Rose Byrne trong phim "If I Had Legs I'd Kick You". Ảnh: A24

If I Had Legs I'd Kick You là một trong những phim được mong đợi ở kỳ liên hoan năm nay. Ngoài Byrne, phim có sự tham gia của danh hài Conan O'Brien, Danielle Macdonald, Lark White, Ivy Wolk, Daniel Zolghadri, Delaney Quinn và rapper ASAP Rocky.

Giải Gấu Vàng Phim hay nhất thuộc về Dreams (Sex Love) của đạo diễn Dag Johan Haugerud. Phim kể về thiếu nữ 17 tuổi tên Johanne cảm mến giáo viên của mình, dẫn đến việc cô bé viết cuốn sách về sự rung động tình cảm. Sự việc khiến gia đình Johanne căng thẳng, từ đó mở ra nhiều bí mật của mẹ và bà ngoại cô. Dự án là phần kết của bộ ba tác phẩm Sex / Love / Dreams, trong đó phần đầu ra mắt tại Berlinale năm ngoái.

Gấu Bạc Giải thưởng lớn của ban giám khảo được trai cho The Blue Trail của đạo diễn Brazil Gabriel Mascaro. Phim lấy bối cảnh tương lai ở Brazil, nơi những lớn tuổi buộc phải nghỉ hưu và chuyển đến khu nhà ở biệt lập, để thế hệ trẻ tập trung sản xuất và phát triển. Trên sân khấu, đạo diễn Mascaro nói phim tập trung khai thác thông điệp: Không bao giờ là quá muộn để tìm ý nghĩa trong cuộc sống".

Cảnh phim "The Blue Trail". Ảnh: Vitrine Filmes

Ở các hạng mục khác, nhà làm phim Trung Quốc Huo Meng giành giải Đạo diễn xuất sắc cho Living The Land, xoay quanh một gia đình nông dân nghèo vật lộn kiếm sống khi Trung Quốc dần chuyển mình thành cường quốc kinh tế. Đạo diễn người Romania Radu Jude thắng Kịch bản xuất sắc cho Kontinental '25. Giải Diễn viên phụ xuất sắc được trao cho Andrew Scott trong phim Blue Moon của Richard Linklater.

Liên hoan phim Berlin là một trong ba liên hoan điện ảnh lâu đời của thế giới - cùng Cannes và Venice. Năm nay, sự kiện diễn ra từ ngày 13 đến 23/2. Theo Euronews, 330.000 vé tham dự được bán ra, cho thấy sự hưởng ứng nhiệt tình từ khán giả. Giới chuyên môn nhận xét giám đốc mới của Berlinale - Tricia Tuttle - tập trung vào chất lượng nghệ thuật của các tác phẩm thay vì sa lầy vào các cuộc tranh cãi chính trị như mùa giải năm ngoái.

Quế Chi (theo Euronews, AP)