Loạt phim được mong đợi tại LHP Berlin 2025

Đức"Mickey 17" của đạo diễn Hàn Bong Joon Ho, "Blue Moon" do Richard Linklater chỉ đạo là các phim hứa hẹn gây chú ý ở Liên hoan phim Berlin 2025.

Sự kiện lần thứ 75 diễn ra từ ngày 13 đến 23/2, đánh dấu lần đầu Tricia Tuttle - từng làm Liên hoan phim London BFI (Anh) - giữ vị trí giám đốc. Theo Euronews, các hạng mục năm nay đa dạng đề tài, do nhiều đạo diễn nổi tiếng thực hiện. Dưới đây là 10 phim được giới chuyên môn kỳ vọng ở Liên hoan phim Berlin 2025 (còn gọi là Berlinale).

Mickey 17

Phim ra mắt trong chương trình Berlin Special, đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Bong Joon Ho sau tác phẩm Parasite thành công toàn cầu. Dự án ban đầu dự kiến ra mắt tháng 3/2024 nhưng nhiều lần dời lịch vì đạo diễn muốn hoàn thiện bản phim, nâng cao chất lượng khi chiếu ở các rạp IMAX.

Tác phẩm chuyển thể từ sách khoa học viễn tưởng cùng tên của Edward Ashton. Nội dung kể về Mickey 17 (Robert Pattinson đóng), một phiên bản nhân bản vô tính, đang tìm đường đến hành tinh băng tuyết Niflheim để biến nơi này thành thuộc địa. Các Mickey có chung đặc điểm: Khi một phiên bản chết đi, cơ thể mới sẽ được tái tạo với phần lớn ký ức sót lại.

Blue Moon

Cảnh phim "Blue Moon". Ảnh: Sony Pictures Classics

Phim thuộc hạng mục tranh giải Gấu Vàng, đánh dấu lần trở lại của đạo diễn Richard Linklater từ phim Boyhood ở Berlinale 2014, mang về cho ông giải Gấu bạc Đạo diễn xuất sắc, nhận sáu đề cử Oscar 2015. Blue Moon kể về quá trình nhà viết lời người Mỹ Lorenz Hart vật lộn với chứng nghiện rượu trong bối cảnh trước đêm khai mạc vở nhạc kịch Oklahoma! - do ông và nhà soạn nhạc Richard Rodgers thực hiện - vào năm 1944.

Dàn diễn viên gồm Ethan Hawke trong vai Lorenz Hart, Andrew Scott (đóng vai Richard Rodgers), Margaret Qualley đảm nhận cô học trò tên Elizabeth của Hart và Bobby Cannavale trong vai pha chế, người bạn tâm giao của nhân vật chính.

No Beast. So Fierce.

Diễn viên Kenda Hmeidan trong vai chính phim "No Beast. So Fierce.". Ảnh: Port au Prince Pictures

Dự án chiếu trong chương trình Berlin Special, do nghệ sĩ người Đức gốc Afghanistan Burhan Qurbani viết kịch bản và đạo diễn. Phim lấy cảm hứng từ vở kịch Richard III của William Shakespeare, chuyển bối cảnh sang Berlin hiện đại. Sau một cuộc chiến băng đảng, Rashida (Kenda Hmeidan) - con gái út của nhà York - trở thành thủ lĩnh thế giới ngầm Berlin. Tuy nhiên, khi lên nắm quyền, Rashida phải đối mặt nỗi đau từ quá khứ, tác động lớn đến tâm lý của cô.

Năm 2020, Burhan Qurbani gây ấn tượng với giới chuyên môn khi chuyển thể tác phẩm Berlin Alexanderplatz của tiểu thuyết gia Alfred Döblin.

Honey Bunch

Một cảnh trong phim "Honey Bunch". Ảnh: XYZ Films

Tác phẩm thuộc hạng mục Berlin Special, lấy đề tài kinh dị do Madeleine Sims-Fewer (từng chỉ đạo Violation năm 2020) và Dusty Mancinelli đạo diễn và biên kịch. Bộ phim theo chân Diana (Grace Glowicki đóng), tỉnh dậy sau cơn hôn mê với những ký ức rời rạc. Chồng của Diana, Homer (Ben Petrie), đưa cô đến trung tâm chấn thương xa thành phố, với lời hứa cô sẽ hồi phục hoàn toàn dưới sự trợ giúp của một liệu pháp tiên tiến. Tuy nhiên, trải qua nhiều đợt điều trị, Diana cảm thấy có điều gì đó bí ẩn xảy ra. Những sự thật đen tối về cuộc hôn nhân của cô dần sáng tỏ.

Reflection In A Dead Diamond

Cảnh phim "Reflection In A Dead Diamond". Ảnh: True Colours

Phim tranh giải Gấu Vàng, do vợ chồng nhà làm phim Pháp Hélène Cattet và Bruno Forzani chỉ đạo. Nội dung tập trung vào điệp viên John D (Fabio Testi đóng), 70 tuổi, hiện nghỉ hưu ở Côte d'Azur (Pháp). Khi người hàng xóm đột ngột biến mất, ông lo sợ kẻ thù cũ sẽ quay lại tìm mình.

The Ice Tower

Marion Cotillard trong phim "The Ice Tower". Ảnh: Goodfellas

Phim thuộc hạng mục tranh giải chính, do Lucile Hadžihalilović (từng thực hiện Evolution năm 2015) đạo diễn. Dự án lấy bối cảnh những năm 1970, diễn viên Cristina (Marion Cotillard thủ vai) đang quay bộ phim chuyển thể từ truyện cổ tích Bà chúa tuyết của Hans Christian Andersen. Cùng lúc đó, cô bé Jeanne tìm nơi ẩn náu trong xưởng phim sau khi rời khỏi trại trẻ mồ côi. Một cuộc gặp gỡ tình cờ làm nảy sinh mối quan hệ đặc biệt giữa hai nhân vật.

The Thing With Feathers

Benedict Cumberbatch trong phim "The Thing With Feathers". Ảnh: Lobo Films

Phim chiếu trong chương trình Berlin Special, chuyển thể từ cuốn sách Grief Is the Thing with Feathers của Max Porter, do Dylan Southern viết kịch bản và đạo diễn. Tài tử Benedict Cumberbatch vào vai người đàn ông đau khổ sau khi vợ qua đời đột ngột, để lại hai con nhỏ. Với việc mô tả khủng hoảng hiện sinh và tình thân gia đình, đạo diễn truyền tải câu chuyện xúc động về mất mát, giá trị của sự chấp nhận và cảm thông.

Tác phẩm từng ra mắt ở Liên hoan phim Sundance (Mỹ) hồi đầu năm, trong đó diễn xuất của Cumberbatch được giới phê bình nhận xét tích cực.

The Ugly Stepsister

Cảnh phim "The Ugly Stepsister". Ảnh: Memento International

Phim đầu tay của đạo diễn người Na Uy Emilie Blichfeldt công chiếu ở hạng mục Panorama (Toàn cảnh). Nội dung lấy chất liệu từ truyện cổ tích Lọ Lem nhưng mang màu sắc đen tối. Kịch bản tập trung vào cô chị cùng cha khác mẹ tên Elvira (Lea Myren), làm mọi cách để cạnh tranh sắc đẹp với Agnes (Thea Sofie Loch Næss).

Tác phẩm có nhiều tình tiết kinh dị về thể xác, châm biếm ngành công nghiệp làm đẹp khi đặt ra định kiến: Cơ thể hoàn hảo là con đường dẫn đến thành công và địa vị xã hội. Elvira mong muốn được người khác chấp nhận, cưới được hoàng tử nhưng cô vô tình là nạn nhân trong kế hoạch làm đẹp cực đoan của người mẹ tham lam.

If I Had Legs I'd Kick You

Minh tinh Rose Byrne trong phim "If I Had Legs I'd Kick You". Ảnh: A24

Phim tranh giải Gấu Vàng do đạo diễn, biên kịch người Mỹ Mary Bronstein thực hiện, xoay quanh Linda (Rose Byrne thủ vai) cố gắng tìm cách trị dứt điểm căn bệnh bí ẩn của người con trong khi phải lo toan nhiều vấn đề trong cuộc sống. Dự án còn có sự tham gia của danh hài Conan O'Brien, Danielle Macdonald, Lark White, Ivy Wolk, Daniel Zolghadri, Delaney Quinn và rapper ASAP Rocky.

Lurker

Cảnh phim "Lurker". Ảnh: High Frequency Entertainment

Tác phẩm chiếu trong Berlin Special, do Alex Russell - biên kịch series Beef và The Bear - viết kịch bản và đạo diễn. Nội dung kể về nhân viên bán lẻ (Théodore Pellerin) lợi dụng ngôi sao nhạc pop đang nổi (Archie Madekwe) để đạt được danh vọng.

Quế Chi (theo Euronews)