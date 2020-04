Minh tinh 'As Good as It Gets' mất ở tuổi 83

Shirley Knight - diễn viên nổi tiếng với phim "As Good as It Gets", kịch "Chuyến tàu mang tên dục vọng" - qua đời ở tuổi 83.

Bà mất ngày 22/4 do tuổi già, tại nhà con gái tên Kaitlin ở San Marcos (Texas, Mỹ). Lễ tưởng niệm sẽ được tổ chức đầu năm 2021 ở Los Angeles (Mỹ). Tiền quyên góp ở lễ này được dùng cho quỹ nghệ thuật Shirley Knight Memorial Fund.

Cảnh của Shirley Knight trong "As Good As It Gets" Cảnh của Shirley Knight trong "As Good As It Gets". Video: Sony.

Shirley Knight sinh ngày 5/7/1936, hoạt động 60 năm ở cả mảng phim ảnh, sân khấu. Diễn viên được nhớ đến qua phim tình cảm As Good as It Gets (1997), trong đó bà thủ vai mẹ nhân vật nữ chính (Helen Hunt đóng). Nhân vật mạnh mẽ, có nhiều câu thoại đáng nhớ, giúp Shirley nhận đề cử nữ phụ phim điện ảnh tại giải Satellite năm 1998. Phim xoay quanh một tiểu thuyết gia bất ổn tâm lý (Jack Nicholson đóng) phải lòng nàng bồi bàn, thắng hai giải Oscar.

Shirley hai lần nhận đề cử Oscar với Sweet Bird of Youth (1962) và The Dark at the Top of the Stairs (1960). Bà được nhận định có quan điểm nghệ thuật táo bạo, từng nhận những vai gây bàn tán, như người phụ nữ phóng khoáng tình dục, gặp một người da đen trẻ tuổi trong Dutchman (1966), hay vai người nội trợ có thai, thân thiết với cầu thủ bóng bầu dục trong The Rain People (1969).

Knight (trái) và Al Freeman Jr. trong phim "Dutchman". Ảnh: Kaitlin Productions.

Ở mảng sân khấu, nghệ sĩ nói yêu thích vai Blanche của mình trong A Streetcar Named Desire (Chuyến tàu mang tên dục vọng), bản năm 1976. Trong vở kinh điển này, nhân vật chính là cô gái miền Nam nước Mỹ giàu cảm xúc, đến sống cùng vợ chồng em gái. Tác giả kịch - Tennessee Williams - từng gọi Shirley là "nàng Blanche hoàn hảo" sau một đêm diễn, sau đó viết vở A Lovely Sunday at Creve Coeur cho bà.

Shirley kết hôn với diễn viên kiêm nhà sản xuất Gene Persson năm 1959, có một con gái tên Kaitlin trước khi ly dị năm 1969. Cùng năm, bà cưới tác giả Anh John Hopkins, chung sống đến khi ông mất năm 1998, có con gái tên Sophie.

