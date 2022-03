Min - ngôi sao trăm triệu view của làng nhạc

Ca sĩ Min vượt giai đoạn stress, tìm bản thân trong âm nhạc, hiện là sao nữ có nhiều MV đạt trăm triệu view nhất.

Trích MV "Trên tình bạn dưới tình yêu" của Min Trích MV "Trên tình bạn dưới tình yêu", phát hành năm 2021. Video: YouTube Min Official

Ngày 24/2, MV Trên tình bạn dưới tình yêu của Min đạt 100 triệu view trên YouTube sau một năm phát hành. Lần thứ năm ca sĩ có sản phẩm đạt thành tích này, sau Ghen (kết hợp Erik), Đừng yêu nữa em mệt rồi, Ghen cô Vy, Bài này chill phết (hát cùng Đen Vâu). Hiện kênh YouTube của Min có 1,93 triệu người theo dõi, tổng lượt xem đạt 911 triệu. Ca sĩ nói: "Con số này không đến từ sự ngẫu nhiên hay may mắn, đó là tình yêu thương, ủng hộ của khán giả và nỗ lực của êkíp. Tôi rất biết ơn về điều đó".

Min chụp ảnh thời trang năm 2021. Cô tên thật Nguyễn Minh Hằng, sinh năm 1988 ở Hà Nội. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trước khi thành công, Min từng mất nhiều thời gian cho công việc không phải sở trường. Cô thích nghệ thuật từ khi ngồi ghế nhà trường, từng tham gia nhiều hoạt động văn nghệ. Từ năm 12 tuổi, Min sang Đức du học rồi tốt nghiệp một đại học. 10 năm sau, cô về Việt Nam vì muốn gần bố mẹ và lập nghiệp. Lúc này, gia đình cô sa sút kinh tế, phải bán nhà rồi dọn về một khu tập thể cũ ở Hà Nội. Từ cuộc sống ngập tràn màu hồng, không phải lo nghĩ nhiều, Min bắt đầu đối mặt thử thách. Cô chấp nhận thỏa hiệp bố mẹ gác lại đam mê âm nhạc để làm công việc hành chính. Rồi cô nhận ra bản thân đã mất nhiều thời gian cho việc vốn không mặn mà. Khi tình yêu ca hát còn "cháy", Min quyết định trở lại để chinh phục ước mơ dang dở.

Năm 2012, cô gia nhập ST.319 - một trong những nhóm nhảy tiên phong đưa văn hóa Kpop đến gần giới trẻ trong nước. Với kỹ năng vũ đạo tốt, giọng hát ổn định, Min dần được chú ý qua các sản phẩm Tìm, Nhớ, Get Out, Luôn bên anh... Cô từng được "nữ hoàng nhạc pop" Hàn Quốc - BoA - khen trên Twitter về khả năng nhảy. Tưởng chừng sớm thành công, Min lại trở thành kẻ "tay trắng" khi rời công ty quản lý năm 2015 vì không còn tìm thấy tiếng nói chung. Từ ca sĩ trẻ nhiều năng lượng, Min rơi vào trạng thái hoang mang, bắt đầu lại từ con số không. Cô không còn kênh YouTube, Fanpage, mối quan hệ, thậm chí nhận không ít lời chỉ trích, công kích trên mạng. Áp lực kiếm tiền, cộng thêm chuyện buồn tình cảm thời điểm đó khiến cô thường xuyên mất ngủ, người gầy rộc.

Min xây dựng phong cách trưởng thành, gợi cảm trong bộ ảnh chụp năm ngoái. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sau chuỗi ngày bế tắc, phải nhờ đến bác sĩ tâm lý, cuối cùng Min bình tĩnh, nhìn nhận lại bản thân để thay đổi. Cô bắt đầu lại từ những điều nhỏ nhặt nhất. Nghệ sĩ nói: "Tôi từng bối rối, lạc trong mê cung của chính mình. Người ta thường nói 'kẻ thù mạnh nhất của bạn là chính bạn' quả không sai. Tôi tin mọi thứ rồi sẽ tốt lên nếu bình tĩnh, tỉnh táo trước mọi tình huống".

Sự kiên trì giúp Min lần lượt cho ra mắt các bài hát như Take me away, Gọi tên em... từ cuối năm 2015. Chưa phải hit nhưng dự án giúp cô lấy lại tự tin, bồi đắp thêm cho ước mơ.

Trích MV "Có em chờ" - Min Trích MV "Có em chờ" do Min phát hành năm 2017. Video: YouTube Min Official

Min chứng minh tài năng, duyên trong âm nhạc qua nhiều bản hit. Năm 2017, ca sĩ tạo đột phá khi tung Có em chờ (Kai Đinh), nhanh chóng được chú ý. Cô phải trải qua hơn 100 lần thu âm, sửa đi sửa lại mới có bản ưng ý, chật vật tìm nhà tài trợ để có tiền quay MV. Đến nay, sản phẩm hút hơn 97 triệu views trên YouTube - hứa hẹn là dự án thứ sáu trong danh sách MV trăm triệu lượt xem.

Min biểu diễn trên sân khấu hồi tháng 11/2021. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Năm 2018, Min ra mắt Ghen (Khắc Hưng) kết hợp với Erik, gây "bão" trong làng nhạc, tạo xu hướng cover trong giới trẻ. Năm 2020, giai điệu ca khúc được chọn trong cuộc vận động phòng chống Covid-19 qua dự án Ghen Cô Vy, khiến khán giả quốc tế biết nhờ hiệu ứng truyền thông lớn.

Trích MV "Đừng yêu nữa em mệt rồi" Trích MV "Đừng yêu nữa em mệt rồi" của Min, phát hành năm 2020. Video: YouTube Min Official

Phong cách âm nhạc của Min được khen ngày càng đa dạng, lúc hát về tình yêu buồn, khi lại rộn ràng, tươi sáng. Điều này thể hiện qua nhiều dự án trong ba năm trở lại đây như Đừng yêu nữa em mệt rồi (Nguyễn Phúc Thiện), Vì yêu cứ đâm đầu (Hoàng Tôn, Đen Vâu, Justatee), Trên tình bạn dưới tình yêu (Khắc Hưng)... Ở tuổi 34, Min nói loạt va vấp, khó khăn từng đối mặt giúp cô hát hay hơn. Nghệ sĩ không nhận mình là ngôi sao, chỉ là ca sĩ có vài bản hit, cần nỗ lực, sáng tạo nhiều hơn.

Hiện nhắc đến Min, khán giả nhớ đến hình ảnh ca sĩ với mái tóc ngắn, nhuộm sáng, đôi mắt tròn, gu ăn mặc gợi cảm. Gần đây, Min thực hiện dự án làm mới lại các bản hit theo cách hát live với ban nhạc. Khán giả khen cô giữ được sự trẻ trung, nhiều năng lượng như thuở mới vào nghề.

Nhìn lại chặng đường đi qua, Min thấy quyết định theo đuổi âm nhạc chưa bao giờ sai. Cô xem mọi khó khăn như "ác mộng tuổi trẻ", ai trong đời cũng phải trải qua một lần. Các thử thách giúp ca sĩ trưởng thành, nhìn mọi thứ theo hướng lạc quan, tích cực. Min nói: "Hãy mạnh dạn thực hiện điều bạn chưa bao giờ làm, bĩnh tĩnh đón nhận mọi thứ, dù thế nào cuộc đời bạn vẫn là bài hát đẹp".

Trích MV "Ghen" của Min Trích MV "Ghen" của Min kết hợp Erik, phát hành bốn năm trước. Video: YouTube Min Official

Tân Cao