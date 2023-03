Min kết hợp nghệ sĩ người Mỹ gốc Việt

Min kết hợp ca sĩ người Mỹ gốc Việt có nghệ danh thuy, làm mới bài hát "girls like me don’t cry" từng hút triệu view.

Min kết hợp rapper người Mỹ gốc Việt MV "girls like me don’t cry" của Min và thuy, phát hành tối 10/3. Video: Nhân vật cung cấp

Ở phiên bản remix, ca khúc có thêm lời Việt do nhạc sĩ Hoàng Tôn viết, Min thể hiện. Phần hòa giọng của Min và thuy được nhiều khán giả nhận xét ăn ý. MV không xây dựng câu chuyện, chỉ lồng ghép khoảnh khắc hai nghệ sĩ dạo chơi ở Singapore.

Min (trái) và thuy khi quay hình cho MV ở Singapore. Ảnh: Bống

girls like me don't cry được thuy ra mắt hồi tháng 10/2022, đưa tên tuổi cô đến gần khán giả quốc tế. Ca khúc hiện hút 7 triệu view trên YouTube, tạo "hiện tượng" trên mạng xã hội TikTok với gần 15.000 video sử dụng giai điệu.

Min nhớ lần đầu nghe ca khúc lúc đang buồn chuyện cá nhân, tìm thấy sự đồng cảm. Hai người trò chuyện qua mạng, sau đó gặp gỡ ở nước ngoài. thuy là người chủ động mời Min tham gia MV phiên bản remix. "Cả hai có nguồn năng lượng giống nhau nên quá trình làm sản phẩm diễn ra suôn sẻ, nhanh chóng", Min nói.

Min yêu thích chất giọng của thuy vì có nét riêng, nghe tự nhiên, cảm xúc. Họ ra mắt gần như cùng thời điểm, tuy nhiên chỉ âm thầm theo dõi, nghe nhạc của nhau trước khi hợp tác.

thuy tên thật Trần Thị Thu Thủy, sinh năm 1991. Cô là ca sĩ, nhạc sĩ người Mỹ gốc Việt, đang sinh sống tại Los Angeles, California. thuy hoạt động âm nhạc từ năm 2015, từng cho ra mắt nhiều dự án, nổi bật là E.P Hope You See This, trong đó ca khúc Universe hút hàng chục triệu lượt stream trên các nền tảng âm nhạc. Ca sĩ Jungkook - thành viên nhóm nhạc BTS - từng mở bản hit 111 của thuy tại livestream hồi đầu năm.

Min tên thật Nguyễn Minh Hằng, sinh năm 1988 ở Hà Nội. Cô được chú ý khi hoạt động trong nhóm nhảy ST.319 từ năm 2012, nhưng tách ra hoạt động riêng ba năm sau đó. Tên tuổi của cô gắn liền các ca khúc Có em chờ (Kai Đinh), Ghen (Khắc Hưng), Đừng yêu nữa em mệt rồi (Nguyễn Phúc Thiện), Vì yêu cứ đâm đầu (Hoàng Tôn, Đen Vâu, Justatee). Đến nay, Min là nghệ sĩ nữ có nhiều MV đạt trăm triệu view nhất ở làng nhạc với năm sản phẩm.

Tháng 3/2022, Min giới thiệu album đầu tay 50/50, có nhiều bản hit như Trên tình bạn dưới tình yêu, Anh qua đây đi, Phải lòng anh (Khắc Hưng).

Tân Cao