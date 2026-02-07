Milly Alcock - nhân viên phục vụ thành nữ chính 'Supergirl'

Sau khi tiếp quản DC Studios năm 2022, đạo diễn James Gunn khởi động kế hoạch làm mới vũ trụ DC, với Superman (2025) là dự án mở màn. Trong lộ trình này, ông giới thiệu dàn nhân vật và diễn viên mới, trong đó Milly Alcock được chọn vào vai Supergirl, có tên gọi khác là Kara Zor-El. Vai diễn đánh dấu lần đầu Alcock góp mặt trong dòng phim siêu anh hùng, sau khi gây chú ý toàn cầu với House of the Dragon của HBO. Ảnh: DC Studios
Trailer Supergirl, dự kiến công chiếu trong nước vào tháng 6. Video: DC Studios
Theo Deadline, Milly vượt qua diễn viên Emilia Jones của CODA và Meg Donnelly, người lồng tiếng cho nhân vật Supergirl trong các bộ phim hoạt hình DC, để nhận được vai diễn. Đạo diễn James Gunn đánh giá cô phù hợp hình tượng Supergirl mới vì có nét cứng cỏi, thể hiện được nội tâm gai góc, khác phiên bản tươi sáng trước đây. Milly biết tin trúng vai khi Gunn gửi cho cô bài báo về quyết định casting. Ảnh: DC Studios
Năm 2018, cô xuất hiện trên màn ảnh nhỏ với Fighting Season và series chính trị Pine Gap. Cùng thời gian này, Milly tham gia phim ngắn Furlough do Phoebe Tonkin đạo diễn, nhận được sự chú ý trong giới làm phim độc lập tại Australia.
Bước ngoặt đến vào năm 2019, khi diễn viên được chọn đóng chính trong series hài Upright, diễn cùng Tim Minchin. Để tham gia dự án, cô bảo lưu kết quả học tập để tập trung diễn xuất. Quyết định này được cả gia đình và nhà trường ủng hộ. Sau đó, tác phẩm nhận đánh giá tích cực từ giới phê bình, giúp Milly trở thành một trong những diễn viên trẻ triển vọng của truyền hình Australia. Ảnh: Fox
Milly Alcock sinh năm 2000 tại Sydney. Cô xuất thân trong một gia đình không theo nghệ thuật, nhưng sớm bộc lộ niềm quan tâm với diễn xuất. Cô theo học Trường Trung học Nghệ thuật Biểu diễn Newtown, nơi đào tạo nhiều gương mặt trẻ của điện ảnh Australia.
Ở tuổi 13, Milly chủ động tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp, tự liên hệ các công ty quản lý để tìm người đại diện. Cô bắt đầu sự nghiệp với các vai nhỏ trong quảng cáo và chương trình truyền hình dành cho thiếu nhi. Ảnh: IMDb
Cột mốc tiêu biểu trong sự nghiệp của cô là vai công chúa Rhaenyra lúc trẻ ở series House of the Dragon. Trên Harper's Bazaar, Milly cho biết quá trình tuyển chọn diễn ra nhanh gọn trong giai đoạn đại dịch, nhưng đồng thời tạo áp lực do lần đầu tham gia dự án quy mô lớn.
Trong thời gian chờ bấm máy, cô duy trì công việc bán thời gian tại một quán cà phê ở khu Marrickville (Sydney) để trang trải chi phí sinh hoạt cho đến khi sang Anh đóng phim. Ảnh: HBO Max
Trailer House of the Dragon, Milly Alcock xuất hiện từ giây thứ 10. Video: HBO
Để chuẩn bị cho vai diễn, Milly học cưỡi ngựa, làm việc với huấn luyện viên ngôn ngữ để sử dụng thành thạo tiếng High Valyrian và tập các cảnh cưỡi rồng trong trường quay kỹ xảo của HBO.
"Tôi đặt ra tiêu chuẩn cao cho bản thân. Khi được nhận vai, đó giống như giấc mơ thành hiện thực, nhưng đi kèm là trách nhiệm phải chứng minh năng lực. Nếu không làm được, tôi phải chịu trách nhiệm", cô nói với Harper's Bazaar. Ảnh: HBO Max
House of the Dragon phát hành năm 2022, trong đó năm tập đầu đạt trung bình 29 triệu lượt xem mỗi tập, trở thành màn ra mắt có lượng khán giả cao nhất trong lịch sử truyền hình cáp. Nhân vật Rhaenyra là con gái của vua Viserys I, phá bỏ truyền thống để chọn con gái làm người kế vị. Nhiều gia tộc vướng vào cuộc chiến, dẫn đến sự suy tàn của nhà Targaryen và cái chết của loài rồng.
Hình ảnh của Milly Alcock gây chú ý với nhiều khán giả, lượng người theo dõi trên Instagram cá nhân của cô tăng từ vài nghìn lên 1,5 triệu trong vài tuần. Ảnh: HBO Max
Thành công của bộ phim kéo theo sự quan tâm lớn từ truyền thông, đồng thời mở ra nhiều cơ hội tại thị trường quốc tế. Sau House of the Dragon, cô tham gia series Sirens (2025) của Netflix, đóng cùng Julianne Moore và Meghann Fahy.
Phim đạt 16,7 triệu lượt khán giả trong bốn ngày đầu và đứng đầu bảng xếp hạng các chương trình được xem nhiều nhất Netflix trong tuần mở màn. Trên Forbes, cô nói làm việc cùng Julianne Moore mang lại bài học về tác phong chuyên nghiệp. Ảnh: Netflix
Milly có lối sống kín tiếng, chủ yếu làm việc ở Hollywood (Mỹ) và London (Anh). Mỗi khi có thời gian, cô thường trở về Australia để thăm gia đình và bạn bè. Cuối năm ngoái, diễn viên góp mặt trong danh sách 30 Under 30 - vinh danh 30 người nổi bật dưới 30 tuổi trong nhiều ngành nghề - của Forbes Australia. Ảnh: Forbes
Milly Alcock cho biết cô giữ vị trí trung lập với những lời khen chê, không đọc các bài đánh giá hay xem lại các cuộc phỏng vấn. Diễn viên thận trọng trong việc lựa chọn dự án, ưu tiên phát triển sự nghiệp hơn là hướng đến hình ảnh ngôi sao.
Cô nói: "Tôi chưa từng đặt mục tiêu trở thành ngôi sao điện ảnh, điều đó dễ khiến bản thân cảm thấy mệt mỏi". Ảnh: Instagram Milly Alcock
Quế Chi