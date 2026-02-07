Milly Alcock - nhân viên phục vụ thành nữ chính 'Supergirl'

Năm 2018, cô xuất hiện trên màn ảnh nhỏ với Fighting Season và series chính trị Pine Gap. Cùng thời gian này, Milly tham gia phim ngắn Furlough do Phoebe Tonkin đạo diễn, nhận được sự chú ý trong giới làm phim độc lập tại Australia.

Bước ngoặt đến vào năm 2019, khi diễn viên được chọn đóng chính trong series hài Upright, diễn cùng Tim Minchin. Để tham gia dự án, cô bảo lưu kết quả học tập để tập trung diễn xuất. Quyết định này được cả gia đình và nhà trường ủng hộ. Sau đó, tác phẩm nhận đánh giá tích cực từ giới phê bình, giúp Milly trở thành một trong những diễn viên trẻ triển vọng của truyền hình Australia. Ảnh: Fox