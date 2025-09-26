Miley Cyrus: làm vườn là liều thuốc tinh thần

Ca sĩ Mỹ Miley Cyrus xem làm vườn như liều thuốc duy trì tinh thần sau sáu năm cai nghiện, hạnh phúc mỗi khi ngắm hoa nở.

Trên tạp chí CR Fashion Book ngày 22/9, ca sĩ Miley Cyrus trò chuyện với diễn viên Pamela Anderson về sự nghiệp và cuộc sống. Cô cho biết: "Chăm sóc vườn tược là hoạt động vì chính mình. Khi chúng ta chia sẻ quá nhiều về bản thân, khoảng thời gian ngắn ngủi, quý báu dành cho những việc đơn giản - như gieo một hạt giống xuống đất, nuôi dưỡng nó - trở thành quá trình rất riêng tư".

Miley Cyrus trong bộ ảnh thực hiện hồi tháng 6. Ảnh: WireImage

Ca sĩ so sánh đam mê mới như một phần của việc tập yoga vì được hòa mình vào thiên nhiên, để bàn tay bận rộn, cũng như thể hiện sự sáng tạo không cần gắn với danh tiếng và thành công. Khi thấy hoa nở vào mùa xuân, cô nói cảm giác như có "một chiến thắng thực sự".

"Tôi từng trải nghiệm điều đó trên sườn đồi sau nhà. Khi sắp đi lưu diễn, tôi đã vung vài hạt, nghĩ rằng biết đâu sẽ thấy điều kỳ diệu lúc về nhà. Và nó đã xảy ra", giọng ca 33 tuổi.

Miley Cyrus cảm ơn sự đóng góp của một người bạn - nhiếp ảnh gia Vijat Mohindra. Anh rải nhiều hạt giống trong vườn nhà của cô đến mức nơi này có khoảng 10.000 bông cúc dại, hơn 40 loài hoa hồng. "Tôi trở về nhà và sườn đồi biến thành khu vườn cổ tích của công chúa", Cyrus nói.

Nghệ sĩ cũng tri ân mẹ - bà Tish Cyrus - đã cho cô tiếp xúc hoa cỏ từ nhỏ vì bà luôn cắm hoa khắp nơi. Theo Cyrus, mẹ trở thành một nhà làm vườn tài ba trong hai năm ở nhà tránh Covid-19. Cô cho biết: "Một cái cây có thể chết cả năm nhưng mẹ tôi vẫn có cách hồi sinh nó".

'Flowers' - thư gửi tình cũ của Miley Cyrus MV "Flowers" (2023) của Miley Cyrus. Ca khúc mang lại cho cô tượng vàng Grammy đầu tiên trong sự nghiệp với danh hiệu "Màn biểu diễn nhạc pop" tại lễ trao giải năm 2024. Video: YouTube/ Miley Cyrus

Theo People, Miley Cyrus bắt đầu cai nghiện chất kích thích từ năm 2019. Trước đây, cô có lối sống phóng túng, thích tiệc tùng và thường viết về đề tài này trong nhiều sáng tác. Năm 2017, Cyrus xuất hiện trên truyền hình với tình trạng thiếu tỉnh táo vì dùng nhiều cần sa.

Trong cuộc phỏng vấn với Apple Music tháng 5, ca sĩ nói việc từ bỏ chất gây nghiện thay đổi cuộc đời cô hoàn toàn. Trên Good Morning America tháng 7, Cyrus cho biết hiện ưu tiên sức khỏe tinh thần, không còn muốn tổ chức các chuyến lưu diễn dù có đủ sức lực và cơ hội. Lần gần nhất nghệ sĩ tổ chức concert vào năm 2014 với Bangerz Tour. Cô nói cảm thấy rất khó để duy trì sự tỉnh táo, giữ trạng thái cân bằng trong tour diễn.

"Trên sân khấu, hàng nghìn người hâm mộ reo hò khiến lượng dopamine của bạn tăng vọt, bạn cảm nhận rất nhiều tình yêu dành cho mình. Nhưng mọi thứ hoàn toàn sụp đổ khi show kết thúc. Bạn bắt đầu nghĩ một người yêu mình là không đủ. Bạn cần đến 10.000 người rồi 80.000", Miley Cyrus giải thích thêm. Dopamine được gọi là "hormone hạnh phúc", có vai trò thúc đẩy cảm xúc tích cực như hạnh phúc và khoái cảm.

Miley Cyrus sinh năm 1992, là ca sĩ, diễn viên người Mỹ, nổi tiếng với vai Hannah Montana trong series cùng tên của Disney. Miley từng được Time đưa vào danh sách 100 người có tầm ảnh hưởng nhất năm 2008 và 2014. Tại Grammy 2024, ca sĩ thắng hai giải Solo nhạc pop xuất sắc và Ghi âm của năm cho bản hit Flowers. Các ca khúc nổi tiếng của cô còn có: When I Look At You, We Can't Stop, Wrecking Ball, Malibu. Tháng 7, phòng thương mại Hollywood công bố Miley Cyrus là một trong 35 cái tên được gắn sao tại Đại lộ Danh vọng 2026.

Phương Thảo (theo CR Fashion Book, People)