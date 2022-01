Miley Cyrus gặp sự cố trang phục khi biểu diễn

MỹCa sĩ Miley Cyrus bị tuột áo, phải chạy vào cánh gà và khoác blazer để hoàn tất tiết mục trong đêm nhạc chào năm mới.

Trong sự kiện Miley's New Year's Eve Party phát sóng trực tiếp trên kênh NBC tối 31/12/2021, nữ ca sĩ gặp sự cố trang phục sau khi hát và nhảy theo bản hit We Can't Stop. Cô phải dùng tay để giữ áo tránh tụt ngay trên sóng truyền hình. Tuy nhiên, Miley Cyrus không tỏ ra bối rối, cô vào cánh gà khoác một chiếc blazer đỏ và trở lại sân khấu hoàn thành tiết mục.

Miley Cyrus gặp sự cố trang phục Miley Cyrus gặp sự cố trang phục trên sóng truyền hình. Video: NBC

Phía dưới, khán giả tiếp tục nhún nhảy và ủng hộ Cyrus. Cô nói sau tiết mục: "Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chương trình tối nay cho thấy sự linh hoạt, ứng biến trước khó khăn và hướng đến kết quả tốt nhất mặc hoàn cảnh thế nào. Sự kiên cường đó không nên kết thúc sau tối nay. Hãy mang tinh thần đó theo chúng ta sang năm mới. Chúng ta đã học được cách luôn sẵn sàng trước những điều không ngờ tới. Thay vì coi đó là vấn đề, hãy xem chúng là cơ hội". Phần phát biểu của Cyrus nhận sự hưởng ứng nồng nhiệt từ khán giả có mặt xem trực tiếp.

Miley Cyrus, sinh năm 1992, nổi tiếng từ tuổi thiếu niên với vai diễn Hannah Montana của đài truyền hình Disney. Đến tuổi trưởng thành, cô lột xác với hình ảnh nổi loạn, cá tính và thường có những màn diễn, phát ngôn gây sốc. Hồi tháng 8/2019, cô và chồng Liam Hemsworth ly dị sau 10 năm yêu. Những năm gần đây, cô trải qua nhiều mối tình với cả hai giới.

Phương Mai (theo People)