Miley Cyrus đi giày cao gót tập gym

Ca sĩ Miley Cyrus cho biết thích mang giày cao khi luyện thể lực để trông đẹp và nữ tính.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí W hôm 3/6, ngôi sao nhạc pop 31 tuổi nói: "Câu thần chú của tôi là 'Hãy luyện cách bạn biểu diễn'. Đó là lý do tôi mang giày cao gót khi tập thể dục".

Miley Cyrus diện các thiết kế của Gucci và khuyên tai Tiffany & Co trong bộ hình của tạp chí W. Ảnh: W

Ca sĩ cho biết thường mang đôi Gucci màu ngà vì khiến cô nhớ đến Marilyn Monroe. Cô thích đem đến sự nữ tính, đẹp đẽ vào không gian tập luyện, bởi cho rằng phòng tập có nhiều thiết bị trông khá xấu. "Thói quen mang giày cao khi tập giúp tôi có vóc dáng săn chắc hơn", cô nói.

Hơn 10 năm qua, để giữ vóc dáng, Miley gắn bó pilates. Người đẹp ưu tiên các bài tập chân, mông và cơ bụng. Cô thường tập luyện nửa tiếng, hầu hết ngày trong tuần. Bên cạnh pilates, Miley cũng tập thiền và yoga. Tháng 9/2016, trên chương trình The Tonight Show, cô chia sẻ về phương pháp Ashtanga - bài tập yoga nâng cao, với hàng loạt tư thế được liên kết với nhau bằng hơi thở, đòi hỏi thể lực dồi dào, giúp tăng linh hoạt và sức bền ở mức độ cao.

Miley Cyrus diện váy sequin xẻ ngực sâu. Ảnh: W

Miley Cyrus, 31 tuổi, ca sĩ nổi tiếng của nền âm nhạc Mỹ. Cô được biết đến rộng rãi với vai diễn Hannah Montana trong series phim cùng tên của hãng Disney. Miley từng được Time đưa vào danh sách 100 người có tầm ảnh hưởng nhất năm 2008 và 2014. Các ca khúc nổi tiếng của cô gồm: When I Look At You, We Can't Stop, Wrecking Ball, Malibu.

Tại lễ trao giải âm nhạc lớn nhất thế giới Grammy 2024, Miley Cyrus thu hút sự chú ý với sáu đề cử ở các hạng mục quan trọng. Ca sĩ thắng hai giải Solo nhạc pop xuất sắc và Ghi âm của năm cho bản hit Flowers.

Họa Mi (theo W)