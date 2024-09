Miley Cyrus bị kiện 'đạo nhạc Bruno Mars'

Miley Cyrus và êkíp bị tố cáo sao chép bài "When I Was Your Man" của Bruno Mars khi sáng tác hit "Flowers".

Theo Rolling Stone ngày 17/9, công ty Tempo Music Investment đệ đơn lên tòa án liên bang Los Angeles để kiện Miley Cyrus "khai thác trái phép" một số yếu tố trong When I Was Your Man. Đại diện đơn vị cho biết họ sở hữu một phần nhạc phẩm sau khi mua lại bản quyền từ Philip Lawrence - người đồng sáng tác cùng Bruno Mars, Ari Leviene và Andrew Wyatt. Các cơ sở phát hành nhạc gồm Sony Music Publishing, Apple, Target, Walmart cũng thuộc danh sách bị cáo do phân phối Flowers. Hãng tin cho biết Bruno Mars không phải nguyên đơn vụ kiện.

Ca sĩ Miley Cyrus. Ảnh: NBC

Temple Music cho rằng nếu không có ca khúc của Bruno Mars, Flowers không thể thắng giải Ghi âm của năm tại Grammy 2024. Công ty lập luận tác phẩm của cô sao chép nhiều giai điệu, hòa âm và phần ca từ - bao gồm cách đặt cao độ, trình tự các đoạn, tiến trình hợp âm và các yếu tố khác trong bài gốc. "Dựa trên sự kết hợp và số điểm tương đồng giữa hai bản thu âm, không thể phủ nhận Flowers sẽ không tồn tại nếu không có When I Was Your Man", trích đơn khiếu nại.

Phía công ty cũng liệt kê nhóm người viết lời cùng Miley Cyrus - Gregory Hein và Michael Pollack - vào danh sách bị đơn, cho rằng cả ba đã "tạo ra một tác phẩm phái sinh của When I Was Your Man mà không được cho phép". Hiện ca sĩ chưa lên tiếng về các cáo buộc.

Tháng 1/2023, Flowers phát hành và đứng đầu bảng xếp hạng Billboard trong sáu tuần. Người hâm mộ cho rằng đây là lời nhắn của Miley Cyrus gửi đến chồng cũ - tài tử Liam Hemsworth - vì ca từ xoay quanh chuyện người con gái trở nên mạnh mẽ hơn sau chia tay, đồng thời nhạc phẩm ra mắt một ngày sau sinh nhật anh. Đoạn điệp khúc trong bài được cho là lời đáp lại nội dung When I Was Your Man do Hemsworth thường gửi tặng cô bài hát này. Điệp khúc trong Flowers:

"I can buy myself flowers

Write my name in the sand

Talk to myself for hours

Say things you don't understand

I can take myself dancing

And I can hold my own hand

Yeah, I can love me better than you can"

(Em có thể tự mua hoa

Tự viết tên mình trên cát

Trò chuyện với bản thân trong hàng giờ liền

Nói những điều anh chẳng bao giờ hiểu

Em có thể khiêu vũ một mình

Tự nắm bàn tay em

Ừ, em có thể yêu bản thân nhiều hơn tình yêu của anh)

'Flowers' - thư gửi tình cũ của Miley Cyrus MV "Flowers" của Miley Cyrus có hơn 800 triệu lượt view sau hơn một năm phát hành. Video: YouTube Miley Cyrus

Sau khi Flowers phát hành, sáng tác cũ của Bruno Mars gây chú ý do phần lời của cả hai có sự giống nhau. When I Was Your Man là một bản ballad ra đời vào năm 2012, từng vào bảng xếp hạng Hot 100 của Billboard 2013. Đây là một trong những bài hit của Bruno Mars, viết về nỗi hối tiếc khi để người con gái mình yêu rời đi, mong cô ấy hạnh phúc với tình yêu mới. Anh viết trong bài hát:

"That I should have bought you flowers

And held your hand

Should have gave you all my hours

When I had the chance

Take you to every party 'cause all you wanted to do was dance

Now my baby's dancing

But she's dancing with another man"

(Đáng lẽ anh nên tặng em hoa

Và nắm chặt tay em

Đáng lẽ anh nên dành cho em mọi phút giây

Mỗi khi có cơ hội

Đưa em đến tất cả bữa tiệc cùng anh

Vì biết những gì em muốn chỉ là được đắm mình khiêu vũ

Giờ đây người anh yêu đang nhảy

Nhưng với người đàn ông khác chẳng phải anh)

MV "When I Was Your Man" của Bruno Mars MV "When I Was Your Man" (2013) của Bruno Mars hiện có hơn một tỷ lượt xem trên YouTube. Video: YouTube Bruno Mars

Miley Cyrus 32 tuổi, là ca sĩ, diễn viên người Mỹ, nổi tiếng với vai Hannah Montana trong series cùng tên của Disney. Nghệ sĩ từng có khoảng thời gian nổi loạn và bị nhiều người chỉ trích vì lối sống tự do, phong cách biểu diễn, ăn mặc phản cảm. Tháng 3/ 2023, Cyrus tái xuất làng nhạc với album phòng thu thứ tám - Endless Summer, đánh dấu sự trở lại của cô sau ba năm từ Plastic Hearts. Flowers thuộc đĩa nhạc này.

Trước khi chia tay Liam Hemsworth năm 2019, cả hai trải qua nhiều lần tan hợp suốt 10 năm. Thời gian ở bên nhau, Liam nhiều lần tỏ ra ngán ngẩm cách cô ăn mặc, biểu diễn gợi cảm, thể hiện xu hướng lưỡng tính. Sau ly hôn, Miley Cyrus hẹn hò đồng giới hai tháng với blogger Kaitlynn Carter, trải qua cuộc tình 10 tháng với nam ca sĩ Cody Simpson. Hiện cô hẹn hò bạn trai kém sáu tuổi - Maxx Morando, tay trống ban nhạc Lily.

Bruno Mars (tên thật: Peter Gene Hernandez) 39 tuổi, sinh tại thủ phủ Honololo của tiểu bang Hawaii, Mỹ. Nét tự do, sôi động của vùng biển Hawaii được Bruno đưa vào các ca khúc một cách tự nhiên, giúp anh trở thành hiện tượng âm nhạc đương đại. Anh có nhiều sản phẩm đạt doanh thu kỷ lục, thắng nhiều giải thưởng lớn, mang lại cho người nghe năng lượng tích cực.

Phương Thảo (theo Rolling Stone)