Huyền thoại quyền Anh hạng nặng Mike Tyson bị kiện đòi bồi thường 1,6 triệu USD vì vi phạm hợp đồng để thượng đài so găng YouTuber Jake Paul.

Medier, một công ty có trụ sở tại Cyprus, cáo buộc Tyson và công ty Tyrannic vi phạm thỏa thuận tài trợ với họ vào cùng ngày diễn ra màn thượng đài gặp Paul, nên đệ đơn kiện trị giá 1,6 triệu USD lên Tòa án Tối cao London vào tháng 10.

"Lý do thực sự khiến Tyson và Tyrannic chấm dứt hợp đồng một cách vội vàng và bất hợp pháp là Tyson đạt thỏa thuận do Netflix tài trợ để so găng ngôi sao mạng xã hội Jake Paul", luật sư của Medier cho hay.

Sau đó, phía Tyson đáp trả rằng họ có lý do hợp pháp chấm dứt hợp đồng để "giảm việc ảnh hưởng tới danh tiếng của huyền thoại quyền Anh hạng nặng" vì Medier đã vi phạm các điều khoản "nhiều lần và nhiều cách khác nhau".

Đây chỉ là một trong nhiều tranh cãi xung quanh màn so găng giữa Tyson và Paul. Một người dùng có tên Ronald 'Blue' Denton đã kiện Netflix "vi phạm hợp đồng" vì liên tục trục trặc và lỗi mất kết nối trong suốt sự kiện.

Trận đấu cũng bị nghi ngờ về tính trung thực, khi Tyson - võ sĩ hạng nặng vĩ đại bậc nhất lịch sử - chỉ có 18 pha ra đòn trúng đích suốt tám hiệp. Mạng xã hội cũng lan truyền những khoảnh khắc cựu vô địch hạng nặng thu tay không tấn công, dù Paul để lộ phần mặt.

Giữa những tranh cãi gay gắt, MVP - công ty quảng bá quyền Anh được đồng sáng lập bởi chính Paul và Nakisa Bidarian - phủ nhận màn thượng đài có dàn xếp. MVP cũng tuyên bố việc công ty vi phạm luật một cách sai trái như vậy là điều "vô lý và ngớ ngẩn".

Hôm 15/11, Jake Paul thắng điểm trong trận đấu được xem là tranh cãi nhất lịch sử quyền Anh trên võ đài AT&T, Texas, Mỹ. Youtuber người Mỹ tung 278 đòn, với 78 cú trúng đích - đạt tỷ lệ 28%, còn Tyson chỉ có 18 cú trúng đích - đạt 19%. Không có knock-out sau tám hiệp, các trọng tài chấm điểm 80-72, 79-73, 79-73 nghiêng về Paul.

Trận này, Tyson bỏ túi ít nhất 20 triệu USD - kém một nửa so với Paul từ màn so tài này. Theo CBS News, là võ sĩ kém tên tuổi hơn so với Tyson, nhưng Paul là ngôi sao mạng xã hội với 27 triệu người theo dõi chỉ riêng trên Instagram. Theo Celebrity Net Worth, giá trị tài sản ròng của Paul là 80 triệu USD, so với 10 triệu USD của Tyson.

