Jake Paul phủ nhận dàn xếp kết quả trận đấu Mike Tyson

MỹMost Valuable Promotions (MVP), đơn vị tổ chức và cũng là công ty của Jake Paul, khẳng định không có bất cứ sự dàn xếp nào trong màn thượng đài giữa anh và Mike Tyson.

Hôm 15/11, Jake Paul thắng điểm trong trận đấu được xem là tranh cãi nhất lịch sử quyền Anh tại AT&T, Texas, Mỹ. Youtuber người Mỹ tung 278 đòn, với 78 cú trúng đích - đạt tỷ lệ 28%, còn Tyson chỉ có 18 cú trúng đích - đạt 19%.

Việc một huyền thoại như Tyson chỉ có 18 pha ra đòn trúng đích suốt tám hiệp khiến trận đấu bị nghi ngờ về tính trung thực. Mạng xã hội cũng lan truyền những khoảnh khắc cựu vô địch hạng nặng thu tay không tấn công, dù Paul để lộ phần mặt. Ngoài ra, Paul cũng có lúc chững lại, buông tay rồi cúi đầu như sự tôn trọng cho Tyson ở những giây cuối. Sau trận, võ sĩ 27 tuổi lý giải rằng anh nương tay vì không muốn hạ knock-out đàn anh 58 tuổi.

Trận Jake Paul - Mike Tyson có dàn xếp? Khoảnh khắc Mike Tyson thu tay, không ra đòn được lan truyền trên mạng xã hội.

Giữa những tranh cãi gay gắt, MVP - công ty quảng bá quyền Anh được đồng sáng lập bởi chính Paul và Nakisa Bidarian - phủ nhận màn thượng đài có dàn xếp. MVP cũng tuyên bố việc công ty vi phạm luật một cách sai trái như vậy là điều "vô lý và ngớ ngẩn".

"Cả hai võ sĩ đều đã thể hiện hết khả năng với mục tiêu chiến thắng", thông báo ngày 25/11 có đoạn. "Hoàn toàn không có bất kỳ hạn chế nào, theo hợp đồng hay cách khác, với một trong hai võ sĩ. Bất kỳ dàn xếp nào sẽ vi phạm các quy tắc quyền Anh của Cục cấp phép và quy định của Texas".

Jake Paul tung đòn thọc trúng mặt Mike Tyson tại đấu trường AT&T, Texas ngày 15/11. Ảnh: AFP

Bidarian khẳng định đối tác kinh doanh Paul nhiều lần bị nghi ngờ vô căn cứ từ khi lấn sân quyền Anh. Paul là Youtuber nổi tiếng người Mỹ và thi đấu quyền Anh nhà nghề từ năm 2020. Trước khi đấu Tyson, anh đánh 11 trận chuyên nghiệp, trong đó có 10 chiến thắng 10 và một thất bại (trước Tommy Fury - em trai nhà vô địch quyền Anh hạng nặng Tyson Fury - hồi tháng 2/2023).

"Paul bị nghi ngờ từ ngày đầu thi đấu quyền Anh", Bidarian cho biết. "Họ không thể chấp nhận một người có xuất thân như Paul đạt được nhiều thành tựu như vậy trong thời gian ngắn. Paul không chỉ liên tục chứng minh bản thân mà còn tiếp tục lập những kỷ lục".

Bất chấp những tranh cãi, màn thượng đài giữa Paul và Tyson thành công rực rỡ với số tiền vé thu được là 18,1 triệu USD - lớn nhất bất kỳ trận quyền Anh nào của Mỹ không được tổ chức tại Las Vegas, và được phát trực tuyến trên Netflix với hơn 108 triệu người xem trực tiếp trên toàn cầu.

"Sự kiện phá vỡ nhiều cột mốc về người xem với sự kiện thể thao chuyên nghiệp, là ví dụ khác về khả năng tỏa sáng của Paul trên sân khấu lớn nhất", Bidarian nói thêm. "Chừng nào Paul tiếp tục vượt qua những kỳ vọng, sẽ luôn có những người cố gắng hạ thấp thành tích của anh ấy. Chúng tôi chấp nhận sự nghi ngờ, và điều đó chỉ thúc đẩy Paul làm việc chăm chỉ hơn và đạt được thành công lớn hơn".

Trận này, Tyson bỏ túi ít nhất 20 triệu USD - kém một nửa so với Paul từ màn so tài này. Theo CBS News, là võ sĩ kém tên tuổi hơn so với Tyson, nhưng Paul là ngôi sao mạng xã hội với 27 triệu người theo dõi chỉ riêng trên Instagram. Theo Celebrity Net Worth, giá trị tài sản ròng của Paul là 80 triệu USD, so với 10 triệu USD của Tyson.

Hồng Duy