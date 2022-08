Mike Pence kêu gọi dừng chỉ trích FBI về vụ khám nhà ông Trump

Cựu phó tổng thống Pence kêu gọi các thành viên đảng Cộng hòa dừng chỉ trích nhân viên FBI vì vụ khám dinh thự của ông Trump tại bang Florida.

"Tôi muốn nhắc nhở các thành viên đảng Cộng hòa của tôi rằng chúng ta có thể yêu cầu Bộ trưởng Tư pháp chịu trách nhiệm về quyết định mà ông ấy đưa ra, trong khi không chỉ trích những nhân viên thực thi pháp luật bình thường tại Cục Điều tra Liên bang (FBI)", cựu phó tổng thống Mỹ Mike Pence ngày 17/8 nói tại sự kiện ở Goffstown, bang New Hampshire.

"Đảng Cộng hòa là đảng của luật pháp và trật tự", ông Pence nói. "Đảng của chúng ta sát cánh cùng những người đàn ông và phụ nữ đứng trên ranh giới giữa cấp liên bang với cấp bang, cấp địa phương. Những cuộc công kích nhằm vào FBI phải dừng lại. Lời kêu gọi ngừng cấp ngân sách cho FBI cũng tệ hại như lời kêu gọi tương tự với cảnh sát".

Ông Pence bày tỏ bất bình với vấn đề mà ông gọi là "chính trị hóa FBI", đồng thời kêu gọi Bộ Tư pháp Mỹ và Bộ trưởng Merrick Garland nên nói rõ ràng hơn về những yếu tố khiến giới chức khám xét nhà cựu tổng thống Mỹ Donald Trump.

Cựu phó tổng thống Mỹ Mike Pence tại sự kiện ở trường St. Anselm, bang New Hampshire ngày 17/8. Ảnh: AP.

Cựu phó tổng thống cũng cho biết ông sẽ cân nhắc nghiêm túc nếu được yêu cầu ra điều trần trước ủy ban Hạ viện Mỹ phụ trách điều tra vụ bạo loạn Đồi Capitol ngày 6/1/2021 .

Lời kêu gọi của ông Pence được đưa ra sau khi các quan chức thực thi pháp luật cảnh báo về tình trạng đe dọa bạo lực ngày càng tăng nhằm vào đặc vụ FBI, cũng như các trụ sở cơ quan chính phủ. Điều này xảy ra sau khi các đặc vụ FBI khám xét dinh thự Mar-a-Lago của ông Trump trong khuôn khổ cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ.

Các đặc vụ FBI thu được 11 tài liệu mật tại Mar-a-Lago, trong đó có 4 tài liệu được phân loại là "tối mật", cùng một tài liệu được phân loại "tối mật và nhạy cảm".

Các nghị sĩ Cộng hòa chỉ trích cuộc khám xét của FBI, yêu cầu Bộ Tư pháp phải giải thích rõ ràng. Thẩm phán ở Florida ngày 12/8 công khai lý do FBI lục soát nhà ông Trump là do họ nghi ngờ có hành vi vi phạm Đạo luật Gián điệp, quy định hành vi lấy hoặc lưu trữ bất hợp pháp thông tin an ninh quốc gia là phạm tội.

Nguyễn Tiến (Theo AP)