Mike Pence chỉ trích ông Biden khiến Mỹ mất vai trò lãnh đạo toàn cầu

Cựu phó tổng thống Mỹ Mike Pence nhắc đến những động thái quốc tế của Trung Quốc gần đây, chỉ trích Washington đang mất vị thế lãnh đạo toàn cầu.

"Thực tế là bây giờ chúng ta vừa chứng kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Moskva gặp ông Putin hồi đầu tuần này. Trung Quốc đã làm trung gian đàm phán, phần nào thúc đẩy bình thường hóa giữa Arab Saudi và Iran. Đó là tất cả bằng chứng về khoảng trống lãnh đạo trên trường quốc tế của chúng ta", cựu phó tổng thống Mỹ Mike Pence nói hôm 23/3.

Ông Pence chỉ trích chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đưa ra các chính sách thất bại khiến nước này mất vị trí lãnh đạo toàn cầu như "cầu xin" Iran quay lại thỏa thuận hạt nhân, rút quân "thảm hại" khỏi Afghanistan và viện trợ quân sự cho Ukraine không đủ nhanh.

"Đó là một trong những lý do cho thấy chúng ta cần lãnh đạo mạnh mẽ, quyết liệt. Chúng ta là lãnh đạo của thế giới tự do và nếu Mỹ không dẫn đầu, thế giới tự do sẽ không được dẫn dắt", cựu phó tổng thống Mỹ nói.

Cựu phó tổng thống Mỹ Mike Pence tại Washington hôm 16/2. Ảnh: Reuters

Tuyên bố của ông Pence được đưa ra trong bối cảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa kết thúc chuyến thăm tới Nga để gặp Tổng thống Vladimir Putin. Cuộc gặp giúp lãnh đạo Nga - Trung tái khẳng định quyết tâm đối trọng sức ảnh hưởng toàn cầu của Mỹ và phương Tây.

Trung Quốc trước đó cũng chứng minh ảnh hưởng ngày càng rõ rệt ở Trung Đông khi đứng ra làm trung gian cho Iran và Arab Saudi nối lại quan hệ sau hơn 4 thập kỷ hai nước đối đầu vì những chia rẽ chính trị cũng như tôn giáo.

Cựu phó tổng thống Mỹ Pence đang được đánh giá có khả năng cao tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024. Ông gần đây gây chú ý hơn khi thường xuyên đưa ra phát biểu về những vấn đề của cả chính quyền Tổng thống Biden và người tiền nhiệm Trump.

Ngọc Ánh (Theo Hill)