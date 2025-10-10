MiG-31 Nga rơi khi huấn luyện, nghi do hỏng càng đáp

Tiêm kích hạng nặng MiG-31 Nga rơi khi về hạ cánh, dường như do không thả được càng đáp và buộc tổ lái phóng ghế thoát hiểm.

"Một máy bay MiG-31 bị rơi trong quá trình trở về hạ cánh sau khi hoàn thành chuyến bay huấn luyện theo kế hoạch ở tỉnh Lipetsk. Tổ lái đã phóng ghế thoát hiểm an toàn, không gặp nguy hiểm tính mạng", Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 9/10, thêm rằng phi cơ không mang vũ khí và rơi xuống khu vực không có người ở.

Quân đội Nga không nêu cụ thể nguyên nhân dẫn đến sự cố, song truyền thông nước này cho biết càng đáp của máy bay đã gặp trục trặc và không thể thả bình thường.

"Kíp lái lập tức chuyển hướng để tránh xa khu dân cư và chỉ phóng ghế thoát hiểm vào phút chót. Họ bị thương nhẹ do rời máy bay muộn và đã được đưa tới bệnh viện. Chiếc MiG-31 rơi xuống rừng và bốc cháy, ngọn lửa được dập tắt ngay sau đó", tờ Lenta cho hay.

Tiêm kích MiG-31 biểu diễn tại triển lãm hàng không ở Samara, Nga, năm 2015. Ảnh: RIA Novosti

Theo giới chuyên gia, nếu tất cả càng không thả, tổ lái vẫn có thể hạ cánh bằng bụng ở sân bay. Tuy nhiên, trong trường hợp một càng chính không thả, hai càng còn lại không thể thu vào máy bay thì các phi công phải nhảy dù để bảo đảm an toàn.

Tiêm kích MiG-31 được Liên Xô phát triển vào những năm 1970 dựa trên cơ sở chiến đấu cơ MiG-25 và đưa vào biên chế năm 1981, có nhiệm vụ đánh chặn và tiêu diệt nhiều mục tiêu trên không từ khoảng cách xa.

Tổng cộng hơn 500 chiếc đã được xuất xưởng, biên chế cho không quân Nga và Kazakhstan sau khi Liên Xô tan rã. Tính đến đầu năm 2024, quân đội Nga duy trì đội bay gồm khoảng 120-150 chiếc MiG-31, cùng tối đa 150 chiếc trong trạng thái niêm cất.

MiG-31 là tiêm kích đầu tiên trên thế giới được trang bị radar mảng pha quét điện tử thụ động (PESA) có khả năng theo dõi đồng thời 24 mục tiêu và tấn công 6 mục tiêu cùng lúc. Phi cơ có khả năng đạt tốc độ 3.000 km/h, tầm bay lên tới 5.400 km.

Biến thể MiG-31K được Nga chỉnh sửa để mang tên lửa siêu vượt âm Kinzhal có tầm bắn 2.000 km và tốc độ tối đa hơn 12.000 km/h.

Phạm Giang (Theo TASS, Lenta)