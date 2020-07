Miền Trung vắng vẻ

TP Hội An, Quảng Nam

Ngày 28/7, khách du lịch vắng bóng, TP Hội An cho xe máy di chuyển trong phố cổ. Đường phố chỉ còn người dân qua lại. Video ghi lại quang cảnh phố cổ Hội An ngày 28/7.

Theo ông Nguyễn Văn Trung, chủ hàng lưu niệm tại đường Nguyễn Thái Học, từ chiều 27/7 du khách bắt đầu thưa dần đến chiều 28/7 thì hoàn toàn vắng bóng. "Cửa hàng của tôi mới mở từ đầu tháng và được vài tuần đông khách thì nay địa phương thông báo tạm dừng đón khách đến tham quan", ông nói. Hầu hết quán hàng trong phố cổ dừng hoạt động để lại những tuyến phố yên ắng, không bóng người. Video: Trần Minh Tú.