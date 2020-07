Hội An dừng đón khách lưu trú

Quảng NamKhách đến Hội An trước 28/7 và đang lưu trú ở đây phải khai báo y tế. Các cơ sở lưu trú không nhận khách mới.

Ngày 28/7, chính quyền thành phố Hội An yêu cầu các cơ sở lưu trú không đón khách mới để thực hiện phòng chống dịch Covid-19. "Đối với những trường hợp đã đến lưu trú trước thời điểm này phải khai báo y tế theo quy định", ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch thành phố Hội An, cho biết.

Chùa Cầu, Hội An vắng du khách tham quan. Ảnh: Đắc Thành.

Riêng khách đến từ Đà Nẵng và những vùng có dịch khác đã lưu trú trước 20h30 ngày 27/7 phải cách ly y tế tại chỗ và báo cho UBND, công an xã phường. Các hộ gia đình có người ở nơi khác đến Hội An lưu trú phải báo cáo tạm trú cho công an địa phương.

Lực lượng chức năng sẽ lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở lưu trú để khách đến sau thời điểm 20h30 ngày 27/7 và phải chịu trả chi phí với các trường hợp phải bắt buộc cách ly tập trung.

Lãnh đạo Hội An khuyến cáo người dân phải tự bảo vệ mình, không ra ngoài khi không cần thiết, hạn chế giao tiếp xã hội, không tụ tập đông người, đeo khẩu trang, sát khuẩn thường xuyên... Công an, dân phòng được yêu cầu tăng cường công tác tuần tra nắm địa bàn, quản lý chặt chẽ đăng ký tạm trú, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Chiều 28/7, Bộ Y tế công bố Quảng Nam có 3 người nhiễm nCoV. Chính quyền tỉnh quyết định tạm dừng các tour du lịch đưa khách đi, hoặc khai thác khách từ thành phố Đà Nẵng và các vùng có dịch đến địa phương.

Đắc Thành