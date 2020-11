Miền Trung tuần tới mưa lớn

Ngày mai, bão Goni sẽ vào Biển Đông, gây mưa lớn cho các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ từ ngày 4 đến 6/11.

Hai ngày qua, miền Bắc có mưa do không khí lạnh lạnh tăng cường. Nhiệt độ Hà Nội lúc 16h hôm nay là 30, về đêm giảm xuống còn 24. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) dao động 14-18 độ C.

Cơ quan khí tượng dự báo, từ nay đến giữa tuần sau miền Bắc thường xuyên có không khí lạnh tăng cường nên có mưa một vài nơi, đêm và sáng nền nhiệt dưới 20 độ C, ban ngày tăng lên từ 25-27. Sau đó, miền Bắc duy trì kiểu thời tiết ít mưa, tạnh ráo đến cuối tuần.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, thứ hai nhiệt độ Hà Nội 20-27, sau đó ban ngày giảm xuống 24, ban đêm duy trì 19-20 và tăng dần đến cuối tuần. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa giữa tuần nhiệt độ ban ngày xuống thấp nhất 14, ban đêm còn 12-13.

Miền Trung hai hôm nay chỉ còn mưa vừa, lũ các sông ở Hà Tĩnh, Nghệ An vì thế xuống báo động một. Dự báo, từ nay đến ngày 3/11, do chịu tác động của không khí lạnh, miền Trung tiếp tục mưa, nhưng lượng không lớn, tập trung về chiều tối và đêm.

Từ ngày 4 đến 6/11, ảnh hưởng của hoàn lưu bão Goni cộng với không khí lạnh, các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên sẽ xuất hiện mưa to, lượng mưa trong 24 giờ là 50-100 mm.

Nam Bộ và Tây Nguyên trong những ngày tới mưa có xu hướng tăng dần. Nam Bộ nhiệt độ 25-33, Tây Nguyên 18-26 độ C.

Ngày mai, bão Goni sẽ vào Biển Đông, trở thành cơn bão thứ 10 trên khu vực này và nhiều khả năng ảnh hưởng đến miền Trung. Bão Goni khi đi qua Philippines mạnh cấp 17, tuy nhiên khi đến gần miền Trung sẽ giảm cấp độ do chịu tác động của không khí lạnh.

Trước đó trong tháng 10, miền Trung hứng chịu 4 cơn bão và một áp thấp nhiệt đới, nhiều tương đương tháng 10/1993, tháng được ghi nhận nhiều bão và áp thấp nhiệt đới nhất trong chuỗi số liệu quan trắc của cơ quan khí tượng Việt Nam. Mưa bão đã làm 159 người chết, 71 người mất tích.

Gia Chính