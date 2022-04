Miền quê thơ mộng ở Đà Nẵng

Suối Vũng Bọt ở trung tâm Tà Lang - Giàn Bí, nơi sinh hoạt của đồng bào Cơ Tu. Du khách có thể ngâm mình dưới dòng nước xanh mát, câu cá, bắt tôm, cắm trại qua đêm. Để đảm bảo an toàn, bạn nên đi cùng người địa phương, những người am hiểu địa hình.

Hòa Bắc còn nhiều điểm đến thú vị khác mà du khách có thể lựa chọn, khám phá như Suối Mơ thôn An Định; khu cắm trại ven sông Yên Retreat thôn Nam Yên; Khu sinh thái Phước Hòa, Bến Sạn thôn Lộc Mỹ; Cầu dây văng Hòa Bắc...