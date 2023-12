Miền nam Trung Quốc sắp đón đợt rét đậm

Các tỉnh miền nam Trung Quốc giáp Việt Nam sắp trải qua đợt lạnh sâu, khi rét đậm và băng tuyết di chuyển xuống từ miền bắc.

Khu vực miền bắc Trung Quốc, trong đó có thủ đô Bắc Kinh, đang trải qua đợt lạnh sâu, khiến 126 đường cao tốc ở nhiều tỉnh thành phải đóng cửa.

Một số đoạn cao tốc thuộc quản lý của cơ quan giao thông Bắc Kinh, gồm tuyến đường tới sân bay quốc tế Đại Hưng, đường vành đai nối với tỉnh Hà Bắc lân cận, cũng như các phần đường cao tốc tới Thượng Hải và tỉnh Quảng Đông phía nam tạm thời bị đóng cửa do tuyết rơi dày.

Đợt rét đậm đang di chuyển xuống miền trung và các tỉnh miền nam Trung Quốc, nơi giáp Việt Nam. Tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc, đã ghi nhận mưa tuyết và mưa đá trong thời tiết lạnh giá, khiến nhiều trường học phải đóng cửa. Thủ phủ Trịnh Châu đã yêu cầu các trường dạy học từ xa cho trẻ nhỏ. Hệ thống đường sắt cũng ngừng hoạt động do tuyết rơi nhiều.

Không khí lạnh tiếp tục di chuyển đến tỉnh Quý Châu và tiến sâu vào vùng hạ lưu đồng bằng sông Trường Giang. Các nhà khí tượng cho biết nhiệt độ ở nhiều tỉnh thành Trung Quốc, đặc biệt là miền nam, sẽ giảm mạnh trong hai ngày tới.

Nhiệt độ ở Nam Kinh, thủ phủ tỉnh Giang Tô, dự kiến giảm xuống khoảng 5 độ C từ mức 16 độ trong 24 giờ tới. Đến ngày 17/12, nhiệt độ ở phía nam sông Trường Giang có thể giảm xuống 0 độ C, trong khi các tỉnh ngay phía bắc sông Hoàng Hà như Sơn Đông có thể xuống -10 độ C.

Công nhân dọn tuyết trên đường phố Bắc Kinh, thủ đô Trung Quốc, ngày 14/12. Ảnh: Reuters

Tại Bắc Kinh, tuyết đã rơi dày từ đầu tuần này. Nhiệt độ hôm nay ở mức 3 độ C và dự kiến tiếp tục giảm xuống -12 độ C vào ngày mai.

Huang Yunling, nhà đầu tư ở Bắc Kinh, cho biết tuyết rơi dày làm gián đoạn cuộc sống hàng ngày của người dân thành phố.

"Tất cả trường học đều đóng cửa và chuyển sang học trực tuyến. Cuộc sống hàng ngày của chúng tôi bị ảnh hưởng, song may mắn là việc mua nhu yếu phẩm hàng ngày rất thuận tiện", ông nói, đề cập tới dịch vụ giao hàng tận nhà.

Các thành phố lớn phía đông bắc như Thẩm Dương và Cáp Nhĩ Tân có thể ghi nhận nhiệt độ thấp nhất -27 độ C trong đợt lạnh này, theo CCTV.

Xa hơn về phía đông ở tỉnh Sơn Tây, chính quyền địa phương đã nâng cảnh báo về đợt lạnh lên mức cao nhất, khi nhiệt độ dự kiến xuống -20 độ C vào ngày 16/12 và thậm chí là -29 độ C ở các khu vực miền núi.

Nhiệt độ tại thành phố Taiyuan, thủ phủ tỉnh Sơn Tây, ở mức -4 độ C trong hôm nay. Tuyết rơi dày buộc sân bay quốc tế ở đây phải đóng cửa ba giờ để công nhân dọn đường băng.

Trung Quốc đã chứng kiến một số hiện tượng thời tiết cực đoan trong năm nay, từ nhiệt độ cực thấp hồi tháng 1 tới mưa lớn kỷ lục và mùa hè nóng nực. Các nhà khoa học cho rằng đây là kết quả của biến đổi khí hậu.

"Những hiện tượng thời tiết khắc nghiệt sẽ xảy ra thường xuyên trong tương lai", Li Yifei, chuyên gia về môi trường tại Đại học New York ở Thượng Hải, cảnh báo.

Thanh Tâm (Theo Reuters)