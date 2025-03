Miễn học phí, giấc mơ có thật

Hôm qua mẹ tôi gọi, giọng khấp khởi bảo Nhà nước miễn học phí rồi, mẹ nghe tin mà vui trong bụng sáng giờ.

Thằng Tí, thằng Tèo, con Út... không phải sợ bị cô giáo nhắc đóng học phí trễ. Chú Hai, cô Tám, chị Ba... cũng đỡ mất ngủ vì lo, nhất là thời buổi kinh tế còn khó khăn.

Nghe giọng mẹ mừng như thể chính tôi được miễn học phí vậy. Thời tôi học tiểu học, gia đình rất khó khăn, học phí vẫn là nỗi lo nặng nề trong tâm trí ba mẹ. Sách giáo khoa có thể xin lại từ lớp trước, quần áo cũng có thể mặc lại của các anh chị lớn hơn nhưng học phí thì phải đóng. Ba mẹ chưa có, tôi đi học thấp thỏm sợ bị giáo viên nhắc.

Có người bảo học phí có bao nhiêu đâu, nhưng đối với những gia đình khó khăn, nó vẫn là con số có ý nghĩa, đôi khi mang tính chất quyết định một đứa trẻ có thể tiếp tục đến trường hay không.

Ngoài ra, vấn đề không chỉ nằm ở con số, mà còn ở sự thở phào an tâm, học phí của con cái mình có nhà nước lo rồi, sự giáo dục cho trẻ em đã được nhà nước bảo đảm bằng một hành động thiết thực. Hành động mà để thực hiện được nó, bao nhiêu công sức phải dồn vào, là kết quả sau khi Bộ Chính trị xem xét báo cáo của Chính phủ về khả năng cân đối tài chính trong và sau quá trình tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Một quyết định ảnh hưởng trực tiếp đến 23,2 triệu học sinh trên cả nước và ước tính, ngân sách sẽ chi khoảng 30 nghìn tỷ đồng để hiện thực hóa chủ trương này.

Theo thống kê, mỗi năm toàn quốc có khoảng 23,2 triệu trẻ mầm non và học sinh phổ thông. Theo quy định hiện hành, học phí mầm non từ 50.000 đến 540.000 đồng một tháng; học sinh phổ thông từ 50.000 đến 650.000 đồng, tùy bậc học, vùng thành thị hay nông thôn, dân tộc thiểu số và miền núi. Mức học phí cụ thể của từng địa phương do HĐND quyết định và nằm trong khung Chính phủ quy định.

Vấn đề miễn học phí không chỉ tác động đến học sinh và gia đình, mà còn ảnh hưởng đến nhiều hoạt động khác.

Tôi đang tích cực kêu gọi cho một chương trình đạp xe gây quỹ để trẻ em nghèo được đi học, chương trình nằm trong khuôn khổ của tổ chức từ thiện Saigon Children. Quỹ từ thiện này đã góp phần giúp đỡ hơn 45.000 trẻ em khó khăn được đến trường thông qua chương trình trao học bổng, một trong những hoạt động chính chiếm đến hơn 28% ngân sách của quỹ, theo số liệu của năm 2023. Hoạt động này là quan trọng nhất đối với một đứa trẻ, cho chúng cơ hội tiếp cận giáo dục, là chìa khóa để mở ra cánh cửa tương lai tốt hơn. Tiếp sau đó là các hoạt động như xây trường học, tặng xe đạp, máy tính, chương trình giáo dục kỹ năng, hướng nghiệp để tạo ra một môi trường giáo dục công bằng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Năm nay tình hình kinh tế chung khó khăn nên lượng đóng góp giảm hẳn so với những năm trước. Những người tham gia chương trình không khỏi lo ngại về những ảnh hưởng đến các hoạt động của quỹ, nhất là hoạt động cấp học bổng cho trẻ em nghèo đến trường.

Tuy nhiên, đến tối ngày hôm qua, thông tin miễn học phí cho học sinh các cấp được đăng tải trên các báo, chúng tôi vỡ òa trong hạnh phúc bất ngờ này. Vì một phần gánh nặng chi phí của chương trình đã được Nhà nước đỡ đần và quỹ có thể dành phần đó cho các hoạt động khác. Sẽ có thêm nhiều trường học được xây dựng, nhiều chiếc xe đạp, máy tính được trao đi, nhiều khóa học kỹ năng sẽ diễn ra, tăng cả số lượng và địa bàn, sẽ mở ra bao nhiêu cơ hội và cánh cửa tương lai tươi sáng hơn cho trẻ em.

Mẹ tôi bảo mong mỏi từ hàng chục năm nay của mẹ và bà con ở quê cuối cùng cũng trở thành hiện thực.

Đừng đánh giá chính sách miễn học phí dưới góc độ học phí chỉ là một con số nhỏ, mà cần nhìn thấy những tác động to lớn của nó lên toàn bộ xã hội, là hành động khẳng định chuyển biến tích cực cho những thay đổi đầu tiên trong chính sách phát triển đất nước.

Đây là tín hiệu ban đầu để hy vọng vào nhiều chính sách khác - đặt người dân làm trọng tâm - trong kỷ nguyên sắp tới của đất nước.

Ngô Tú Ngân