Trong 7-8 ngày tới, miền Bắc và Trung tiếp tục nắng nóng, dự báo nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội lên 38, miền núi Nghệ An lên 40.

Hôm nay là ngày thứ bảy người dân miền Bắc trải qua đợt nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38. Từ 7h, trời đã nắng chói chang, nhiệt độ Hà Nội lên 32 và sau mỗi tiếng tăng lên một độ C.

Ngoài ảnh hưởng của vùng thấp nóng phía tây, Hà Nội còn chịu tác động của hiệu ứng đô thị với nhiều nhà cao tầng, ít cây xanh, nên nhiệt độ thường cao hơn các tỉnh lân cận 1-2 độ. 12h trưa nay, Hà Nội nóng 37 độ, khả năng 14h lên 38-39.

Nóng nhất miền Bắc hôm nay sẽ là Hòa Bình, Nho Quan (Ninh Bình). Theo quan trắc, lúc 12h hai khu vực này nóng 38 độ, đến 14h có thể lên 39. Đây là mức nhiệt đo trong lều khí tượng, có mái che, thực tế ngoài trời cao hơn 3-5 độ tùy khu vực.

Cơ quan khí tượng dự báo, từ nay đến ngày 14-15/6, vùng thấp nóng phía tây tiếp tục ảnh hưởng đến miền Bắc khiến nhiệt độ cao nhất lên 36-38, chiều và đêm ở vùng núi thường xuyên xuất hiện mưa giông. Một số nơi có thể mưa to, người dân cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, 15h hôm nay Hà Nội nóng 38 độ; thứ hai cao nhất lên 38 độ, sau đó duy trì ở mức 35-36 đến hết tuần. Ban đêm nền nhiệt giảm còn 27-29 độ. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) thứ hai dao động 18-25, những ngày sau đó giảm 1-2 độ.

Nắng nóng, người dân TP Vinh, Nghệ An ra sông Lam tắm giải nhiệt ngày cuối tháng 5. Ảnh: Nguyễn Hải.

Miền Trung bắt đầu đợt nắng nóng từ ngày 30/5, nhiệt độ cao nhất lên 36-39, thời gian nóng trên 35 độ từ 10h đến 17h.

Dự báo cả tuần tới miền Trung duy trì tình trạng nắng nóng, vùng núi phía tây như Tĩnh Gia (Thanh Hóa), Tương Dương (Nghệ An), Hương Khê (Hà Tĩnh), Đông Hà (Quảng Trị), Nam Đông (Thừa Thiên Huế), mức nhiệt có thể vượt 40.

Đây là đợt nắng nóng kéo dài nhất từ đầu năm ở cả miền Bắc và Trung. Do nhu cầu dùng điện gia tăng nên người dân cần cảnh giác với nguy cơ cháy nổ. Ngoài ra, nhiệt độ cao còn gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt. Chỉ số tia UV thường xuyên có giá trị 7-9, nguy cơ gây hại cho da và mắt khi tiếp xúc với ánh nắng.

Nam Bộ và Tây Nguyên đã bước sang mùa mưa được khoảng 20 ngày. Tuần tới gió mùa Tây Nam vẫn hoạt động mạnh nên hai khu vực này tiếp tục mưa rào và giông về chiều tối. Tây Nguyên nhiệt độ cao nhất đạt 33-35, Nam Bộ 34-36.

Ghi nhận của cơ quan khí tượng, nhiệt độ trung bình trong tháng 5 ở hầu khắp cả nước cao hơn 1-2 độ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, riêng Tây Nguyên và Nam Bộ do liên tục xảy ra nắng nóng nên nhiệt độ cao hơn 2-3 độ C.

Dự báo nhiệt độ trung bình từ tháng 6 đến 9 trên toàn quốc cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ 0,5-1 độ. Các đợt nắng nóng tập trung cuối tháng 5 đến tháng 7 ở Bắc Bộ, từ nửa cuối tháng 5 đến tháng 8 ở Bắc và Trung Trung Bộ.

