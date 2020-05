Miền Bắc và Trung nắng nóng

Từ hôm nay, miền Bắc và Trung bước vào đợt nắng nóng dự báo kéo dài 5-7 ngày, nhiệt độ cao nhất Hà Nội lên 36, Tây Nghệ An có thể 40.

Sau ba ngày mát mẻ, hôm nay miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt do vùng áp thấp nóng phía tây đang phát triển. Hà Nội lúc 7h là 30 độ C, đến 12h tăng lên 33 và dự báo cao nhất lên 35 - ngưỡng nắng nóng. Các tỉnh Tây Bắc Bộ như Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La hôm nay cũng có nắng nóng.

Cơ quan khí tượng dự báo từ ngày 1/6, áp thấp nóng phía tây phát triển mạnh kết hợp với hiệu ứng phơn nên nắng nóng sẽ mở rộng ra toàn miền Bắc với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38. Dự báo đợt nắng nóng này kéo dài 5-7 ngày, nóng nhất là ngày các ngày 4-7/6.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, 15h hôm nay Hà Nội nóng 35 độ, từ thứ hai đến thứ năm nhiệt độ cao nhất lên 36, nền nhiệt ban đêm phổ biến 26-27. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) thứ hai dao động 17-23 độ, sau đó nhích lên 1-2 độ và duy trì đến hết tuần.

Miền Trung tuần tới xảy ra nắng nóng với nhiệt độ phổ biến 37-39 độ, vùng núi phía tây các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có thể lên 40 độ C. Độ ẩm không khí duy trì 45-55%, thời gian có nhiệt độ trên 35 từ 10h đến 17h.

Vùng núi Con Cuông (Nghệ An) cả tuần tới nhiệt độ cao nhất khoảng 39-40. Thành phố Đà Nẵng tuần tới nền nhiệt từ 26-36.

Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục có mưa rào, giông về chiều tối. Nền nhiệt cao nhất ở Nam Bộ 34-36, Tây Nguyên 33-35. Nắng nóng cục bộ xảy ra ở một số nơi.

Ghi nhận của cơ quan khí tượng, nhiệt độ trung bình trong tháng 5 ở hầu khắp cả nước cao hơn 1-2 độ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, riêng tại Tây Nguyên và Nam Bộ do liên tục xảy ra nắng nóng nên nhiệt độ cao hơn 2-3 độ C.

Dự báo xa của cơ quan khí tượng, tháng 6 miền Bắc trải qua hai đợt nắng nóng. Đợt thứ nhất kéo dài 5-7 ngày đầu tháng, đợt thứ hai 13 ngày từ 13 đến 25/6.

Nhiệt độ trung bình từ tháng 6 đến 9 trên toàn quốc phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ 0,5-1 độ. Các đợt nắng nóng tập trung cuối tháng 5 đến tháng 7 ở Bắc Bộ, từ nửa cuối tháng 5 đến tháng 8 ở Bắc và Trung Trung Bộ.

Gia Chính