Miền Bắc và Trung nắng nóng

Bắt đầu từ trưa nay với mức nhiệt 35-36 độ C, dự báo đợt nắng nóng ở miền Bắc và Trung sẽ kéo dài đến ngày 24/6, nhiệt độ Hà Nội lên 38.

Lúc 13h hôm nay, Hà Nội và 7 tỉnh miền Bắc ghi nhận mức nhiệt 35-36, cao hơn hôm qua 1-2 độ C. Đến 15h - thời điểm nóng nhất trong ngày, nền nhiệt một số nơi tăng thêm một độ.

Cơ quan khí tượng dự báo, ngày mai vùng thấp nóng phía tây tiếp tục phát triển, nắng nóng sẽ mở rộng ra vùng đồng bằng và trung du Bắc Bộ, nhiệt độ phổ biến 35-37 và tăng lên 1-2 độ vào cuối tuần. Thời gian nhiệt độ trên 35 từ 11h đến 16h.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, ngày mai Hà Nội 27-34 độ, chủ nhật 28-37 độ C. Ba ngày đầu tuần sau, Hà Nội nóng 38 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) ngày mai 18-24 độ, tuần sau lên 18-26 độ C.

Chịu tác động của hoàn lưu vùng thấp nóng cùng gió phơn nên hôm nay 8 tỉnh miền Trung xảy ra nắng nóng, nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-36, cao nhất là Hương Khê (Hà Tĩnh) 38 độ C. Đây là mức nhiệt đo trong lều khí tượng có mái che, thực tế ngoài trời thường cao hơn 2-5 độ C.

Dự báo, ngày mai các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Định đều xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày lên 36-38, vùng núi phía tây trên 39 độ C. Khả năng nắng nóng kéo dài hết tuần sau ở miền Trung, trong đó ngày 24-25/6 TP Vinh (Nghệ An) lên 40 độ C. Ban đêm nhiệt độ giảm còn 26-28.

Cơ quan khí tượng cho biết, Nam Bộ và Tây Nguyên hôm nay và ngày mai mưa giảm do gió mùa tây nam tạm thời suy yếu. Từ thứ bảy 20/6, hai khu vực này sẽ mưa nhiều hơn, nhiều nơi mưa giông mạnh. Nhiệt độ cao nhất ở Nam Bộ dưới 35, Tây Nguyên dưới 33, về đêm xuống dưới 25.

Thống kê của cơ quan khí tượng, nhiệt độ trung bình trong tháng 5 ở hầu khắp cả nước cao hơn 1-2 độ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, riêng Tây Nguyên và Nam Bộ do liên tục xảy ra nắng nóng nên nhiệt độ cao hơn 2-3 độ C.

Dự báo nhiệt độ trung bình từ tháng 6 đến 9 trên toàn quốc cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ 0,5-1 độ. Các đợt nắng nóng tập trung cuối tháng 5 đến tháng 7 ở Bắc Bộ, từ nửa cuối tháng 5 đến tháng 8 ở Bắc và Trung Trung Bộ.

