Miền Bắc trở lạnh, bệnh nhân đột quỵ tăng

Hà NộiTrời chuyển lạnh đột ngột khiến số ca đột quỵ tăng, nhiều người nhập viện trong tình trạng liệt nửa người, méo miệng, nói khó.

Sáng 3/11, Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai, tiếp nhận một bệnh nhân nam 57 tuổi ở Hà Nội trong tình trạng lơ mơ, liệt nửa người, dù trước đó hoàn toàn khỏe mạnh. Theo người nhà, ông đột ngột mệt và yếu liệt sau khi tập thể dục buổi sáng. Bác sĩ chẩn đoán ông bị đột quỵ nhồi máu não nhưng may mắn được đưa đến cấp cứu trong "giờ vàng" nên việc điều trị bằng thuốc tiêu sợi huyết cho kết quả khả quan.

Tại Trung tâm, số bệnh nhân nhập viện những ngày gần đây tăng đáng kể. PGS.TS Mai Duy Tôn, Giám đốc, cho biết nơi đây tiếp nhận 50-55 bệnh nhân mỗi ngày. Một tuần gần đây, số ca tăng 10%, cao điểm 60 trường hợp nhập viện trong ngày. Ông Tôn nhấn mạnh, nguy cơ đột quỵ có thể tăng đến 80% khi nhiệt độ giảm sâu hoặc thay đổi đột ngột. Trong tháng 10, miền Bắc trải qua ba đợt không khí lạnh. Đợt ba từ ngày 30/10 và kéo dài đến nay, Mẫu Sơn xuống 10 độ, Hà Nội 17 độ, vùng núi cao 12 độ C, người dân phải mặc áo khoác ấm khi ra đường.

"Thời tiết lạnh làm mạch máu co lại, dẫn đến tăng huyết áp và dễ hình thành cục máu đông, đặc biệt nguy hiểm với người cao tuổi và người có bệnh lý tim mạch, huyết áp", bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm, giải thích. Ông cho biết thêm nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nặng như chảy máu não, cần can thiệp khẩn cấp.

Không chỉ người lớn tuổi, đột quỵ cũng xảy ra ở người trẻ. Một nữ sinh 18 tuổi được đưa vào viện trong tình trạng hôn mê sau khi ngã quỵ đột ngột. Kết quả chẩn đoán cho thấy cô bị chảy máu não do vỡ dị dạng mạch máu bẩm sinh. Sau một tuần điều trị tích cực, bệnh nhân đã tỉnh táo, có thể nói chuyện và cử động chân tay.

Tương tự, tại một số cơ sở y tế khác như Bệnh viện 108, Bệnh viện Đại học Y, Saint Paul... cũng ghi nhận số ca nhập viện vì các bệnh liên quan mùa lạnh như đột quỵ, huyết áp, hô hấp... tăng.

Một bệnh nhân nằm điều trị tại Trung tâm đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai ngày 3/11. Ảnh: Nguyễn Chinh

Các nghiên cứu quốc tế cũng chỉ ra mối liên hệ chặt chẽ giữa thời tiết và đột quỵ. Một nghiên cứu tại Đức cho thấy, nhiệt độ giảm 2,9 độ C trong 24 giờ làm nguy cơ đột quỵ não tăng 11%. Chuyên gia nhận định, thói quen ít vận động, căng thẳng và chế độ ăn uống không lành mạnh trong mùa lạnh cũng là những yếu tố cộng hưởng.

Hiện nay, nhóm bệnh nhân dưới 50 tuổi chiếm khoảng 15-20% tổng số ca đột quỵ. Nguyên nhân một phần do tâm lý chủ quan, ít tầm soát sức khỏe định kỳ, dẫn đến việc chỉ phát hiện bệnh khi đã quá muộn.

Các bác sĩ cảnh báo, yếu tố quyết định hiệu quả điều trị là thời gian. Tuy nhiên, một nghiên cứu trên cả nước cho thấy chỉ khoảng 22-25% bệnh nhân đến viện trong "giờ vàng" (4-5 giờ đầu sau khởi phát).

Để phòng ngừa, chuyên gia khuyến cáo người dân cần giữ ấm cơ thể, tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột, đặc biệt là người cao tuổi và người có bệnh nền. Khi có các dấu hiệu như méo miệng, yếu liệt chân tay, nói khó, đau đầu dữ dội, người dân cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được can thiệp kịp thời.

Lê Nga