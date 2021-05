Miền Bắc nắng nóng diện rộng

Nhiệt độ miền Bắc khoảng 35-37 độ C, trong khi đó vùng núi các tỉnh miền Trung nhiệt độ trên 39 độ C.

Hôm qua, miền Bắc chịu ảnh hưởng của hoàn lưu thấp nóng phía Tây, nhiệt độ lúc 13h ở Hà Nội là 36 độ, vùng núi như Sơn La là 37 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sapa (Lào Cai) nhiệt độ cao nhất là 24 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia nhận định, hôm nay (10/5), vùng thấp phát triển mạnh hơn kết hợp với gió phơn khiến nắng nóng mở rộng ra Tây Bắc. Nắng nóng sẽ duy trì ở miền Bắc đến hết tuần tới với nhiệt độ phổ biến từ 35-37 độ C.

Nắng nóng tháng 6/2020 ở Hà Nội. Ảnh: CTV

Trang AccuWeather của Mỹ dự báo, hôm nay nhiệt độ Hà Nội trong khoảng 27-36 độ C, đến cuối tuần nhiệt độ cao nhất lên mức 37 độ C. Điểm cao trên 1500 m so với mực nước biển như Sapa (Lào Cai) tuần tới nhiệt độ duy trì ở mức 17-25 độ C.

Miền Trung tuần tới cũng bước vào đợt nắng nóng, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-38 độ, các huyện vùng núi Nghệ An, Thanh Hoá nhiệt độ trên 39 độ C.

Nhiệt độ Nghệ An đầu tuần ở mức 26-35 độ C, đến giữa tuần nhiệt độ ban ngày nhích lên mức 37 độ C. Đà Nẵng đến giữa tuần nhiệt độ ở mức 27-36 độ C, giảm dần đến cuối tuần.

Nam Bộ và Tây Nguyên mưa giảm, nắng nóng cũng xuất hiện ở khu vực Đông Nam Bộ, với mức nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-37 độ. Tình trạng ít mưa, nắng nóng ở Nam Bộ và Tây Nguyên sẽ duy trì đến hết ngày 13/5, từ ngày 14/5 Nam Bộ và Tây Nguyên có mưa giông trở lại, nhiệt độ giảm dần và nắng nóng cũng có xu hướng giảm bớt.

Cơ quan khí tượng dự báo, thời điểm nóng nhất ở miền Bắc là cuối tháng 5 tới tháng 7, Trung Bộ từ cuối tháng 6 đến tháng 8. Tuy nhiên, nắng nóng tại hai khu vực này năm nay không gay gắt và kéo dài như năm 2020.

Gia Chính