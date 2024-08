Miền Bắc mưa lớn từ đêm 10/8

Mưa bắt đầu từ đêm 10/8, kéo dài đến ngày 15/8 với lượng phổ biến 100-250 mm, có nơi trên 400 mm, nguy cơ ngập lụt ở đô thị, sạt lở ở miền núi.

Một tuần qua, miền Bắc nắng nóng diện rộng với nhiệt độ ban ngày 35-37 độ C, một số nơi ở đồng bằng Bắc Bộ trên 37 độ - ngưỡng nắng nóng gay gắt.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, nắng nóng ở miền Bắc sẽ duy trì hết ngày mai, trọng tâm là Sơn La, Hòa Bình và đồng bằng với nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C.

Thủy điện Hòa Bình mở bốn cửa xả ngày 8/8. Ảnh: Giang Huy

Từ đêm mai, khi rãnh áp thấp di chuyển từ phía bắc xuống sẽ gây mưa giông ở vùng núi phía bắc, lượng mưa 30-60 mm, có nơi trên 150 mm. Từ đêm 11/8 đến ngày 15/8, diện mưa mở rộng ra toàn miền Bắc, tổng lượng mưa cả đợt 100-250 mm, có nơi trên 400 mm.

Ông Vũ Anh Tuấn, Phó phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, lưu ý đợt mưa này sẽ duy trì từ chiều tối đến đêm, ảnh hưởng đến khả năng quan sát, phòng tránh của người dân. Do hội tụ gió tây nam ở tầng thấp phát triển lên tầng cao với mật độ dày nên khả năng xảy ra những đợt mưa rất to, trong thời gian ngắn, ở khu vực hẹp, kích hoạt lũ quét, sạt lở đất, ngập úng.

Clip thay bài dự báo mưa lớn Ông Vũ Anh Tuấn nói về đợt mưa lớn từ đêm 10/8 đến ngày 15/8. Video: CTV

Chiều nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu UBND các tỉnh miền Bắc theo dõi diễn biến thời tiết, tổ chức kiểm tra khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở. Các địa phương cần tổ chức canh gác ở ngầm tràn, khu vực đã hoặc có nguy cơ sạt lở, không cho người qua lại; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay có một áp thấp nhiệt đới vào miền Trung, một cơn bão đổ bộ miền Bắc, nhưng cả nước ghi nhận 104 người chết, mất tích, phần lớn do sạt lở đất, lũ quét. Thiệt hại vật chất ước tính 2.000 tỷ đồng. Con số này cao hơn hẳn 7 tháng đầu năm 2020 với 53 người chết, chủ yếu do giông, sét. Cả năm 2021 số người chết do thiên tai là 101, năm 2023 là 131.

Gia Chính